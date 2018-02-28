Почти семь миллионов рублей долгов по зарплате выплатили амурчанам

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В Амурской области несколько десятков человек получили заработную плату после того, как в ситуацию вмешалось следственное управление. Так, три тындинских предприятия выплатили долги своим работникам на общую сумму почти семь миллионов рублей.

За первые два месяца 2018 года в рамках возбужденного уголовного дела о преступлении, предусмотренном частью 2 статьи145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы), была полностью погашена задолженность перед 34 работниками ПАО «Тындалесстрой» на общую сумму около 1,9 миллиона рублей.

На сегодняшний день полностью погашена задолженность по другому уголовному делу, возбужденному в отношении руководства тындиского предприятия ООО ТТС №2 «МК». 79-ти работникам этого предприятия выплачено более 3,2 миллиона рублей.

Частично, на сумму более 1,5 миллиона рублей, погашена задолженность перед работниками ЗАО «УПТС» ДП АО «Тындатрансстрой». Остаток задолженности составляет около 2,5 миллиона рублей перед 64 работниками. В настоящее время следователем следственного отдела по городу Тында продолжается работа по установлению данных о работниках общества, не получивших заработанное, большая часть из которых проживает на территории Забайкальского края. Устанавливается имущество предприятия, на которое может быть наложен арест.

Всего в производстве амурских следователей на 28 февраля 2018 года в находится 13 уголовных дел по фактам несвоевременной выплаты заработной платы на общую сумму около 36 миллионов рублей, из них организациями-должниками уже выплачено своим работникам более 22,5 миллиона рублей. В целях обеспечения исполнения приговоров судами по ходатайству следователей наложен арест на имущество на общую сумму более 44 миллионов рублей.

При этом, как отмечают в амурском следственном управлении, арест накладывается не только на имущество самих подозреваемых и обвиняемых, но и их близких родственников, в качестве обеспечительной меры применяется арест банковских счетов взаимозависимых с организациями-должниками юридических лиц. Кроме того, по ходатайству следователя в 2016-2017 годах в отношении четверых представителей работодателя, проходивших в качестве обвиняемых по уголовным делам, судом избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, еще четверо были помещены под домашний арест.