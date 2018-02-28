«Довлатов», «Все деньги мира», «Со дна вершины»: кинопремьеры недели

Большинство фильмов, которые начнут показывать на этой неделе в благовещенских кинотеатрах, российского производства. Благовещенцы смогут посмотреть «За гранью реальности», «Со дна вершины», «Купи меня», «Довлатов». Также горожане увидят анимэ «Мэри и ведьмин цветок» и криминальную ленту «Все деньги мира».

За гранью реальности

Российский фильм в жанре фэнтези режиссёра Александра Богуславского. В фильме снялся известный голливудский актер Антонио Бандерас.

Майкл, талантливый аферист, собирает команду людей с паранормальными способностями, чтобы ограбить казино. Однако все идет не по плану, и герои оказываются в смертельной опасности. Чтобы спасти их, Майклу придется действовать за гранью реальности – в загадочном мире подсознания, откуда проистекают сверхспособности его друзей.

Актеры: Милош Бикович, Антонио Бандерас, Любовь Аксенова, Евгений Стычкин. Режиссер: Александр Богуславский.

Фильм можно посмотреть в кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова», в ДК Профсоюзов и в кинокомплексе «Благовещенск».

Со дна вершины

Фильм, основанный на реальных событиях. Алексей Царёв – семнадцатилетний лидер школы и подающий большие надежды чемпион юношеской сборной по горным лыжам. У Алексея есть любимая девушка Лина и друг Костя, его соперник и в спорте, и в любви. Алексей – первый во всём. Он уверен в себе, не умеет и не желает проигрывать. Но всё меняется в один миг. После трагической случайности, которая происходит с Алексеем по вине Кости, их дружбе предстоит пройти проверку на прочность. Но сила духа, добро и любовь помогут перенести все испытания судьбы и приведут каждого к своей победе.

Актеры: Павел Шевандо, Владимир Вдовиченков, Ксения Кузнецова, Сергей Никоненко. Режиссеры: Яна Поляруш, Тамара Цоцория, Константин Кутуев.

Фильм в покажут в АОДНТ, ТРЦ «Острова», ДК Профсоюзов, кинокомплексе «Благовещенск».

Купи меня

Три девушки – три истории о том, как изменить свою жизнь и чем предстоит пожертвовать, чтобы стать «счастливыми». Порше, олигархи, секс, любовь и мечты о красивой жизни. Смогут ли героини добиться успеха, или они сломаются, так и не дойдя до цели?

Актеры: Анна Адамович, Юлия Хлынина, Светлана Устинова, Александр Цёма. Режиссер: Вадим Перельман.

Картину можно посмотреть в ТРЦ «Острова» и киноцентре «Благовещенск».

Мэри и ведьмин цветок

Скучные каникулы в глухой деревне кажутся юной Мэри сущим наказанием. Но в последнюю неделю лета всё внезапно меняется. Нечаянная находка – дивный цветок – уносит Мэри в далёкое зачарованное царство, в мир, полный невероятных приключений и завораживающих чудес. И этому миру грозит опасность! Вместе с чёрным котом, соседским мальчиком-забиякой и маленькой волшебной метлой ей предстоит пройти через рискованные испытания, спасти жителей сказочной страны, узнать, что такое настоящая дружба и понять: мечты – даже самые необыкновенные – иногда сбываются!

Актеры: Хана Сугисаки, Рюносукэ Камики, Юки Амами, Фумиё Кохината. Режиссер: Хиромаса Ёнэбаяси.

Мультфильм покажут в киноцентре «Благовещенск».

Довлатов

Фильм о нескольких днях из жизни писателя Сергея Довлатова в Ленинграде начала 70-х годов накануне эмиграции его друга, будущего лауреата Нобелевской премии Иосифа Бродского. Это круговорот из парадоксальных и смешных ситуаций. Столкновение с криминалом, светская и литературная жизнь Ленинграда, киностудия «Ленфильм», музыка, чтение стихов, ремесло журналиста, страстное желание купить для своей дочери куклу, которую не достать нигде.

В череде жизненных коллизий, иногда смешных, а иногда пронзительных, зритель открывает для себя жизнь тонкого, блестящего, ироничного человека, который выбирает свой творческий путь, чтобы позже превратиться в одного из самых популярных русских прозаиков XX века.

Актеры: Милан Марич, Данила Козловский, Хелена Суецка, Ева Герр. Режиссер: Алексей Герман мл.

Картину покажут в киноцентре «Благовещенск».

Все деньги мира

Во всем мире не было человека богаче, чем Пол Гетти. Принадлежать к его роду — все равно что быть богом. Однако, когда в Риме неизвестные похищают его внука, нефтяной магнат, ко всеобщему шоку, наотрез отказывается платить выкуп. И тогда единственной надеждой для матери мальчика становится таинственный сотрудник службы безопасности самого Гетти…

Актеры: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Марк Уолберг, Ромен Дюрис. Режиссер: Ридли Скотт.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

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