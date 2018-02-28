В Сковородине сгорел частный дом: есть информация о погибших

27 февраля в городе Сковородино случился пожар. На частном подворье горел жилой дом по улице Заречной. По предварительной информации, в огне погибли люди.

На момент прибытия пожарных расчетов жилой дом был объят огнем. В течение 23 минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара строение повреждено по всей площади. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения пожара на рядом стоящий жилой дом, гараж, баню и хозпостройку.

В тушении были задействованы два боевых расчета пожарно-спасательной части №45 Сковородина. Причина и виновник пожара устанавливаются. На месте работает следователь.

Между тем, как стало известно Амур.инфо, в пожаре погибли люди. Эта информация пока уточняется.