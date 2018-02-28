Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:07 2

В Сковородине сгорел частный дом: есть информация о погибших

27 февраля в городе Сковородино случился пожар. На частном подворье горел жилой дом по улице Заречной. По предварительной информации, в огне погибли люди.

На момент прибытия пожарных расчетов жилой дом был объят огнем. В течение 23 минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара строение повреждено по всей площади. Огнеборцы не допустили дальнейшего распространения пожара на рядом стоящий жилой дом, гараж, баню и хозпостройку.

В тушении были задействованы два боевых расчета пожарно-спасательной части №45 Сковородина. Причина и виновник пожара устанавливаются. На месте работает следователь.

Между тем, как стало известно Амур.инфо, в пожаре погибли люди. Эта информация пока уточняется.

Просмотров всего: 358

#МЧС #пожары #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • чтоикак

    чтоикак
    17 минут назад

    Красивый герой. Хвала и слава!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Тынде вынесли приговор подросткам, поехавшим купаться на угнанной машине
Происшествия 1

В Белогорске нашли скрывающегося от правосудия жителя Стерлитамака

Общество 11

Благовещенка подвергается нападкам со стороны соседей из-за собаки-инвалида
Происшествия 4

В Благовещенске пожарный спас из горевшей квартиры женщину и кота (видео)