В соцсетях обсуждают предвыборные стикеры «для взрослых»

В сообществе «ВКонтакте», которое принадлежит редакции журнала Maxim, появился набор стикеров с изображениями девушек в стиле пин-ап, призывающими пойти на выборы президента России. Вокруг стикеров сразу возник ажиотаж. Одни пользователи просто обсуждали картинки, другие обвинили журнал в плагиате.

Как пишет «Медуза», сообщество, где разместили стикеры, было создано в декабре 2017 года и будет удалено сразу после президентских выборов. Об этом рассказал главный редактор журнала Maxim Александр Маленков. По его словам, в декабре в редакцию журнала поступило предложение – запустить спецпроект – сообщество «ВКонтакте», в котором молодежь агитируют участвовать в выборах в присущей журналу Maxim провокационной манере.

От кого поступило предложение и получило ли издание деньги за спецпроект, Маленков говорить отказался. «Идея в том, что выборы – это, как и секс, то, что люди начинают делать после 18 лет», – уточнил Маленков.

Но журнал заподозрили в плагиате. Художница Валерия Фортуна, которая с мая 2015 года работает художником-иллюстратором в Telegram (она автор многих стикерпаков для мессенджера), обнаружила, что картинки перерисованы с тех, что создала она. «Сама я, конечно, в сообществе этом не состою. О том, что мои стикеры использовали, присвоив себе авторские права, я узнала от друзей, которые показали мне этот пакет стикеров, заверив, что рисунки там очень похожи на мои», – рассказала художница.

Валерия Фортуна опубликовала в своем паблике «ВКонтакте» заявление, в котором обвинила журнал в плагиате. «Получилось, правда, не очень, но не отчаивайся, дорогой автор! Пару лет срисовки моих стикеров – и ты станешь даже вполне себе ничего – у меня их очень много», – написала, в частности, художница и прикрепила ссылку на оригинальный набор стикеров.

В тот же день запись Фортуны опубликовал на своей странице «ВКонтакте» один из основателей соцсети Павел Дуров. Вечером 25 февраля предвыборные стикеры из «ВКонтакте» были удалены.

Между тем заместитель главного редактора журнала Maxim Антон Городецкий 25 февраля сообщил изданию TJournal, что стикеры для сообщества нарисовали сами сотрудники «ВКонтакте», а сотрудники журнала Maxim не имеют к ним отношения. Однако в пресс-службе «ВКонтакте» «Медузе» заявили, что авторство предвыборных стикеров принадлежит именно журналу Maxim.

25 февраля TJournal со ссылкой на журнал Maxim сообщил, что «стикеры нарисовал на аутсорсе художник Валентин Поздняков». Журнал предоставил изданию цитату художника Позднякова: тот заявил, что вдохновлялся работами Фортуны, но свои стикеры нарисовал по-другому.

Фортуна тем временем заявила «Медузе», что никогда не слышала о художнике с таким именем. Редакция не смогла найти художника Валентина Позднякова или примеры его работ в социальных сетях и других открытых источниках.