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В Белогорске нашли скрывающегося от правосудия жителя Стерлитамака

В Белогорске нашли скрывающегося от правосудия жителя Стерлитамака

Сотрудники Белогорского линейного отдела транспортной полиции установили местонахождение жителя города Стерлитамак, находящегося в федеральном розыске. Мужчина, подозреваемый в совершении кражи, скрывался от органов дознания.

Беглеца подозревают в совершении преступления предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ. В отношении него была избрана мера пресечения: обязательство о явке. Гражданин доставлен в отделение дознания Белогорского линейного отдела для проведения комплекса необходимых мероприятий, сообщает Забайкальское линейное управление МВД на транспорте.

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#Белогорск #происшествия

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