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28февраля
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сегодня, 17:26 11

Благовещенка подвергается нападкам со стороны соседей из-за собаки-инвалида

Благовещенка подвергается нападкам со стороны соседей из-за собаки-инвалида

Больная собака благовещенки стала поводом недовольства со стороны соседей. Они написали коллективную жалобу в полицию и даже пожаловались в зоозащитную организацию, что хозяйка хвостатого – живодерка. Сама женщина считает, что таким способом ей мстит одна из соседок за коммунальные претензии.

Собакой раздора стала восьмилетняя немецкая овчарка, которую полтора года назад парализовало. «Собаку я выношу два раза в день на улицу. Живем мы на четвертом этаже. Стараюсь, чтобы в подъезде в это время не было никого, чтобы никого не побеспокоить. Но недавно я узнала от участкового, что уже больше двух месяцев соседка сверху ходит и пишет постоянно заявления, что моя собака распространяет вонь и грязь, что она мешает ей спать в дневное время, якобы нарушая закон тишины», – рассказала благовещенка Мария.

Оказалось, что у этой ситуации есть предыстория. Две соседки больше года назад перестали разговаривать из-за коммунального конфликта. Пожилая соседка, по словам Марии, ее затопила и долго не пускала коммунальщиков устранить проблему. Попасть к ней в квартиру представители управляющей компании смогли лишь спустя полгода, когда тревогу забили жильцы третьего этажа – вода начала просачиваться к ним. В мае 2016 года течь удалось устранить, а в июле 2016 года собака Марии тяжело заболела. По словам женщины, она была занята лечением любимицы, и у нее не было времени обращаться в суд за возмещением ущерба от потопа.

И вот теперь она снова вернулась к этому вопросу: по предварительной оценке, соседка сверху должна выплатить ей за причиненный ущерб 120 тысяч рублей. До обращения в суд Мария направила соседке претензию, и, по ее словам, именно в день получения этой претензии, соседка позвонила зоозащитникам и обвинила хозяйку собаки в живодерстве.

«Звонит женщина и говорит, что в доме издеваются над животными. Собака больная, якобы ее непонятно чем лечат, денег нет, хозяйка занимается самолечением, а собаку надо усыпить, чтобы не мучилась. Я спрашиваю, в чем именно заключается живодерство, а она мне говорит: "Вы знаете, она создала собаке человеческие условия, а мы тут мучаемся". Я говорю: "Вы простите, я не пойму, вас беспокоит отношение к собаке или вы о себе беспокоитесь?". После этого приехала я в этот дом. Встретила в подъезде мужчину, который тоже сказал, что собаку надо усыпить, так как она бедная, облезлая и несчастная. Дверь нам не открыли, но мы слышали тявканье. Пока мы стояли под дверью, собака полаяла, но в подъезде это сильно не было слышно. Отмечу, что в подъезде чисто, хотя звонившая мне пожилая женщина сказала, что от собаки грязь», – рассказала руководитель фонда «Горячие сердца» Алла Великжанина.

Позже волонтеры пообщались и с самой владелицей собаки, женщина вышла на зоозащитников, увидев в двери записку от них. После разговора с Марией волонтеры сделали вывод, что она не является живодеркой и все претензии к ней беспочвенны.

«Мне просто ее жалко, вы представляете, каково это – все время жить в такой нервной обстановке, в угрозах и травле? Как вообще можно травить человека за то, что он создал своей больной собаке "человеческие условия". Вы люди или нет?» – добавила волонтер.

Мария говорит, что терпела агрессию до последнего, но в итоге сама была вынуждена написать заявление в полицию. «26 февраля около 9 часов вечера я выносила собаку гулять, и, к сожалению, вышла эта соседка с пятого этажа. Она бежала за мной по всему подъезду, потом по всему двору и кричала на меня, махала кулаками, выкрикивая в унизительной манере все. Моя собака спокойная, вот уже полтора года она самостоятельно не передвигается. Я не знаю, чем вызвала такую злобу. Ведь соседка не просто сама кричит, она организовала целую травлю: ходила и каким-то образом собирала подписи против меня и моей собаки, и часть соседей подписалась, даже не глядя, хотя претензий они не имели.

Поэтому я была вынуждена написать заявление в полицию, потому что то, что я не реагирую на ее крики, не помогает. Я попросила участкового просто принять профилактические меры, чтобы эта агрессия не вылилась во что-то более тяжелое. Я проживаю с 85-летней мамой-инвалидом, и, когда соседка встречает ее в подъезде, она и на маму кричит», – рассказала Мария.

Корреспондент Амур.инфо попытался связаться с соседкой, которая, по словам Марии, и организовала травлю. Но давать комментарий по телефону женщина отказалась наотрез. В городской полиции тем временем сообщили, что заявление от Марии действительно поступило, сейчас идет проверка.

«По ранее поступившему заявлению от соседки сотрудники полиции провели проверку, в ходе которой было выявлено, что есть признаки нарушения тишины. Материал передан в административную комиссию. Также в ходе проверки установлено, что собака содержится не должным образом – этот материал также выделен и отправлен в управление ветеринарного контроля», – прокомментировали в городской полиции. Что именно в содержании собаки смутило стражей правопорядка, не уточняется.

Ни ветеринарная служба, ни административная комиссия на Марию пока не выходили, поэтому неизвестно, будет ли она оштрафована и на какую сумму. Чем завершится этот конфликт, женщина не знает, но заявляет твердо – от собаки не откажется: «Тяжело, конечно, от такой формы злобы. Правда, я искренне сожалею, что так получилось, но от собаки я не откажусь. Ей 8 лет сейчас, сколько проживет, столько я и буду за ней ухаживать».

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#животные #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • гомункулус

    гомункулус
    4 часа назад

    Бедное животное! Очень жаль собаку. Может ,правда , не стоит мучить?

  • я-Птичка

    я-Птичка
    4 часа назад

    Животное кушает, пьет.. почему вы решили что оно мучается? Даже ампутация лапы или глаза не повод для усыпления...А бабка ненормальная, которая жалуется.. скучно ей....А за свою собаку я порву! и могу содержать дома тех животных которых хочу!( не говорю о диких животных)- заставить женщину усыпить свою овчарку никто не может... я бы предложила усыпить бабку-жалобницу.. сразу увидите: конфликт будет исчерпан...о каких нарушениях тишины идет речь? лай собаки раз в день? а пьяные соседи, музыка молодежи не считается? Вечный ремонт у некоторых в квартирах.... и судя по фото - собаки живет в нормальных условиях...

  • 123654

    123654
    3 часа назад

    Да дело то не в собаке, а в тех деньгах что соседка должна за потоп, она и начала травить что бы девушка отказалась от своих требований.

  • ANTANTA

    ANTANTA
    3 часа назад

    Я понимаю и сочувствую Марии,еще раз убеждаюсь добро должно быть с кулаками по поводу ментов у меня уже есть повод в аналогичной ситуации ,они мягко сказать пофегисты в таких историях ,по этому совет Марии не опускайте руки,с соседкой поступайте её же методами пишите на неё больше и конкретно,оскорбления постарайтесь записать , а лучьше снимть все её выкрутасы,эта категория людишек уважает силу и правду.

  • Ахатина

    Ахатина
    3 часа назад

    Извечная проблема соседей в "коммуналке" - не решается до переезда или первого инсульта. Нужно за советом к психологу обращаться, а не в полицию. Весной всё только обострится. И я не издеваюсь, сама с таким сталкивалась.

  • рон

    рон
    2 часа назад

    Бабка затопила хозяйку собаки, на месте девушки я бы подал в суд на бабку на возмещение ущерба 120 тысяч рублей,и все проблемы.

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    сама виновата

    это сюсюканье с соседями никогда еще до добра не доводило

    с соседки стрясите долг

    поясните что нравятся большие собаки

    не будет этой мол заведу другую сильную и здоровую

    тогда вообще мало не покажется

    и научитесь на людей зыркать так, чтоб они опписывались после

    по тренируйтесь перед зеркалом: короткий взгляд в упор при этом думайте: сдохни тварь, остальное они уже сами додумают, фантазия богатая

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    2 часа назад

    Сейчас нанесение побоев - административная ответственность. Одним протоколом больше, одним меньше. Хозяйке собаки респект, мы в ответе за тех, кого приручили.

  • тортик53

    тортик53
    1 час назад

    Тут выход один. Кого то надо усыпить.

  • Наблюдаю

    Наблюдаю
    20 минут назад

    у каждого найдется сумасшедший сосед.

  • postal

    postal
    18 минут назад

    тортик53

    Тут выход один. Кого то надо усыпить.



    И кого же?

    Тут два варианта

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