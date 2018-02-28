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28февраля
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сегодня, 16:03 1

Амурские ушуисты приехали с «букетом» медалей с международного турнира

Амурские ушуисты приехали с «букетом» медалей с международного турнира
Фото: minsportamur.ru

В IV Международном турнире «Московские звезды ушу 2018» участвовали более 700 спортсменов из 13 государств. Среди них было пятеро амурчан, которые выиграли 12 медалей разного достоинства.

Турнир проводился в московском Дворце ушу с 16 по 20 февраля при поддержке благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. На него съехались спортсмены из России, Казахстана, Грузии, Кыргызстана, Индии, Литвы, Италии, Франции, Румынии, Армении, Индонезии, Ливана, Китая. Соревнования прошли в шести дисциплинах: таолу, кунгфу (традиционное ушу), юнчуньцюань (винчун), тайцзицюань, саньда и туйшоу.

Амурскую область представили пять спортсменов: Анастасия Полончук, Артем Загибалов, Белла Габараева, Александра Саковская и Дарья Цвилий. Все вместе они выиграли три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые медали в разных номинациях.

Белла Габараева смогла четыре раза взойти на пьедестал: 2 место в виде программы наньдао, 2 место – в наньгунь, 1 место – в цайлифо и 3 место в подражательных видах (тигр). Дарья Цвилий стала третьей в цзяньшу и первой – в цяншу. У Анастасии Полончук две серебряных в видах шаолиньгунь и шаолиньдао. Александра Саковская стала первой в виде традиционный цзянь. Артем Загибалов занял второе место в виде наньдао, третье – в наньцуань и третье – в наньгунь, сообщает сайт областного министерства спорта.

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