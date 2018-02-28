В Благовещенске пожарный спас из горевшей квартиры женщину и кота (видео)

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

28 февраля пожарные ликвидировали возгорание в пятиэтажном жилом доме по улице Кузнечной в Благовещенске. Пожарный Максим Бобко спас из горевшей квартиры пожилую женщину и кота по кличке Пухан.

Возгорание случилось в квартире, расположенной на пятом этаже дома. Его заметила соседка, которая вызвала пожарных. Сообщение на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступило в 11:31.

Дым от пожара был заметен за несколько кварталов. По прибытии на место пожарные сразу поднялись на пятый этаж, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.

«По словам соседей, в квартире могла находиться пожилая женщина, к тому же дверь была закрыта изнутри, – рассказал Максим Бобко. – Мы звеном вошли в квартиру и обследовали помещения. В коридоре между кухней и прихожей я увидел на полу женщину. Взял ее на руки, вынес на улицу и передал водителю нашего автомобиля, а сам вернулся в квартиру для тушения».

Прибывшие врачи скорой помощи оказали пострадавшей 87-летней женщине первую помощь. Затем ее доставили в городскую больницу. Состояние горожанки врачи оценивают как удовлетворительное.

Во время тушения пожара Максим Бобко спас еще одну жизнь – вынес из квартиры кота Пухана. Пухан был сильно напуган и не хотел расставаться со своим спасителем. Животное передали хозяину – мальчику, проживающему в квартире с бабушкой и мамой.

В течение пяти минут пожарные ликвидировали открытое горение. Они не допустили распространения огня на соседние помещения.

Обстоятельства пожара выясняются. Сейчас на месте работает инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Благовещенску.

В тушении были задействованы подразделения Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и спасатели поисково-спасательного отряда Амурского центра ГЗ и ПБ.

Видео пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области