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28февраля
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сегодня, 15:46 0

В Приамурье ограничат движение на трех федеральных трассах

На трех федеральных трассах в Амурской области автомобили временно будут двигаться по одной полосе. Ограничения введут из-за ремонта мостов. Действовать они будут с 5 марта по 30 сентября 2018 года.

Как сообщает подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток», ремонтные работы будут проводиться на четырех искусственных сооружениях.

«Мостостроители приступят к замене и ремонту полотна на мостах через падь Поплавская на 1499-м километре и ручей Ильича на 1765-м километре федеральной автодороги Чита – Хабаровск; через мелиоративный канал на 110-м километре подъезда к Благовещенску; через реку Малый Невер на 57-м километре автомобильной дороги А-361», – рассказали в пресс-службе ФКУ ДСД «Дальний Восток».

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#ЖКХ #строительство #транспорт

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