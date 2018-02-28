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сегодня, 15:17 6

В Благовещенске легковушка проехала на красный, чудом не попав в ДТП (видео)

В Благовещенске легковушка проехала на красный, чудом не попав в ДТП (видео)

В социальных сетях появилось видео нарушения правил дорожного движения со стороны водителя легковушки. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора.

Случай произошел на пересечении улиц Студенческой и Институтской, в какой из дней, неизвестно. Действия водителя-нарушителя едва не привели к аварии.

В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. Автохаму грозит штраф.

Видео: instagram.com/stopham_blg

Просмотров всего: 1509

#автохам #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • ElektroKoT

    ElektroKoT
    6 часов назад

    А таксист, поворачивающий налево со встречки, ничего не нарушил?

  • starco

    starco
    6 часов назад

    ElektroKoTА таксист, поворачивающий налево со встречки, ничего не нарушил?


    Таксист успевал жэж :))) А мне вот всегда интересно, зачем регистратор с таким качеством ставят в машину? Это днём на нём ничего не видно, а в сумерки или при искусственном освещении - вообще ничерта не рассмотреть...

  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    starco

    ElektroKoT

    А таксист, поворачивающий налево со встречки, ничего не нарушил?



    А мне вот всегда интересно, зачем регистратор с таким качеством ставят в машину?



    Дай денег, поставлю с качеством получше...

  • Max412

    Max412
    5 часов назад

    starco

    ElektroKoT

    А таксист, поворачивающий налево со встречки, ничего не нарушил?



    Таксист успевал жэж :))) А мне вот всегда интересно, зачем регистратор с таким качеством ставят в машину? Это днём на нём ничего не видно, а в сумерки или при искусственном освещении - вообще ничерта не рассмотреть...



    Главное видно кто на какой свет и откуда ехал...)))

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Так это не происшествие.

    У нас так весь город ездит уже.

    На любом перекрёстке проскакуны на красный обычное явление.

    Я уже таким сигналить устал. А им пофигу, видят , что я начинаю движение и сигналю, а они едут как на пожар. И кстати, это не только таксисты.

    А круг на Театральной то вообще песня отдельная.

    Там полный мрак. Снесут и не заметишь. И ещё едущим по правилам наровят сигналить, мол, чего не пропускаешь, не видишь я еду...

  • Эксперт Всезнанский

    Эксперт Всезнанский
    4 часа назад

    3.2

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