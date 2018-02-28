В Благовещенске легковушка проехала на красный, чудом не попав в ДТП (видео)
В социальных сетях появилось видео нарушения правил дорожного движения со стороны водителя легковушки. Он проехал перекресток на красный сигнал светофора.
Случай произошел на пересечении улиц Студенческой и Институтской, в какой из дней, неизвестно. Действия водителя-нарушителя едва не привели к аварии.
В отделе ГИБДД по Благовещенску ИА «Амур.инфо» сообщили, что по данному факту будет проведена проверка. Автохаму грозит штраф.
Видео: instagram.com/stopham_blg
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