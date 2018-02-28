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28февраля
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сегодня, 14:59 0

Новый тип птичьего гриппа подхватила жительница Китая

Новый тип птичьего гриппа подхватила жительница Китая
Фото: prostuda03.ru

Первый в мире случай заражения человека серотипом вируса H7N4 зарегистрировали в КНР. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения сообщает Роспотребнадзор.

В больницу женщина поступила с симптомами острой пневмонии. Анализы показали, что заболевание намного серьезнее – женщина заразилась вирусом птичьего гриппа нового серотипа. Выяснилось, что пациентка незадолго до того, как почувствовала себя плохо, контактировала с домашней птицей. 68-летнюю пациентку лечили 21 день и выписали. Она чувствует себя хорошо. Нет симптомов и у ее знакомых и друзей. Всех контактных лиц, а таких оказалось 28 человек, также обследовали эпидемиологи.

Наблюдения и лабораторные анализы показывают, что вирус A(H7N4) редко переносится от птиц человеку, но специалисты не исключают возможность возникновения новых случаев.

Ни Китай, ни ВОЗ пока не вводят каких-либо ограничений по торговле или туризму, но россиянам Роспотребнадзор рекомендует учитывать эту информацию при планировании поездок за рубеж.

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#здоровье #Китай

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