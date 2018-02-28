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сегодня, 14:46 3

Амурчанина обвиняют во взломе сайта госучреждения

Амурчанина обвиняют во взломе сайта госучреждения
Фото: SELIGERlife.RU

Амурская прокуратура обвиняет амурчанина в том, что он использовал программу, открывающую доступ к несанкционированному использованию информации в Интернете. По версии прокуратуры, житель Сковородина получил доступ к государственным базам данных. Его могут лишить свободы на четыре года.

Следствие установило, что 13 ноября 2016 года житель города Сковородино запустил в отношении сайта, принадлежащего органу государственной власти субъекта РФ, компьютерную программу. Эта программа предназначена для нейтрализации средств защиты электронной информации, она открывает доступ к несанкционированному использованию информации. Таким образом, незаконно, без уведомления и разрешения правообладателя и оператора информационной системы, нарушитель нейтрализовал систему защиты госучреждения и получил неправомерный доступ к его базам данных.

Расследование уголовного дела проведено следственным отделом УФСБ России по Амурской области. 27 февраля 2018 года прокурор Амурской области Руслан Медведев утвердил обвинительное заключение по уголовному делу «Использование компьютерных программ, заведомо предназначенных для нейтрализации средств защиты компьютерной информации» и направил дело в Сковородинский районный суд.

За совершение указанного преступления судом может быть назначено наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок со штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Амурской области.

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#интернет #криминал #происшествия #технологии

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    6 часов назад

    Походу никакой защиты, если простой деревенский парень взломал систему.

  • Терапевт

    Терапевт
    5 часов назад

    paravis

    Походу никакой защиты, если простой деревенский парень взломал систему.



    Попробуй ты взломать и узнаешь кто деревня)))

  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Терапевт

    paravis

    Походу никакой защиты, если простой деревенский парень взломал систему.



    Попробуй ты взломать и узнаешь кто деревня)))



    Похоже, тебе надо желчегонного прописать :)

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