Заключенные благовещенской ИК № 2 сделали мусорные контейнеры для ГСТК

В исправительной колонии № 2 амурского УФСИН изготовили контейнеры для твёрдых бытовых отходов по заказу ГСТК. Всего заключенные сделали 150 емкостей. Цена контракта, заключенного между муниципальным предприятием и колонией, составляет более миллиона рублей.

По словам мастера производственного участка по изготовлению металлических изделий ИК-2, технология производства контейнеров несложна. Главным условием является наличие значительных производственных площадей и квалифицированных рабочих, которые есть в колонии.

На производстве контейнеров трудоустроено четверо осуждённых, прошедших обучение и подготовку в профессиональном образовательном учреждении, расположенном в колонии.

«Сначала на лист металла наносится разметка, по которой проводится раскрой листа. Далее следуют подгонка, закрепление и сварка частей. После проведения сварочных работ контейнеры покрывают краской. Затем сотрудники, отвечающие за проведение технического контроля, проверяют качество продукции. После упаковки контейнеры размещают на складе готовой продукции для последующей передачи заказчику», – рассказали в колонии.