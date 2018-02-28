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Амурчанин обокрал мужчину, лежавшего на улице без сознания

Амурчанин обокрал мужчину, лежавшего на улице без сознания
Фото: Watch.ru

Амурчанин обокрал мужчину, который лежал на земле в бессознательном состоянии. Вместо того чтобы помочь, он украл у мужчины 15 тысяч рублей и скрылся. Но преступника всё же удалось найти.

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого амурчанина, которого обвиняли в тайном хищении чужого имущества.

Установлено, что в апреле 2017 года подсудимый оказался во дворе дома по улице Амурской. Он увидел, что на земле без сознания лежит мужчина, и решил его обокрасть. Убедившись, что во дворе никого нет, преступник подошел к лежащему, осмотрел его и увидел на запястье часы, а на пальце – золотое кольцо. Он снял их, положил в карман и скрылся. Таким образом, подсудимый похитил личные вещи на 15 тысяч рублей: золотое кольцо 585 пробы – 11 500 рублей, часы марки CASIO – 3 500 рублей.

На судебном заседании с предъявленным обвинением он согласился в полном объеме. Суд признал его виновным и лишил свободы на срок 1 год 6 месяца, постановив также взыскать с него 15 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

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#криминал #происшествия #суды

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