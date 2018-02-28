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сегодня, 13:37 1

Первый день весны будет теплым и ветреным: прогноз погоды в Приамурье на 1 марта

Первый день весны будет теплым и ветреным: прогноз погоды в Приамурье на 1 марта
Фото: Mishiko

В Амурской области 1 марта установится переменная облачность, местами пройдет слабый и умеренный снег. Ночью в отдельных районах ожидается туман. Ветер будет дуть с севера, северо-востока со скоростью до 5 метров в секунду, местами – до 10-15 метров в секунду.

Температура ночью по области составит 25…30 градусов мороза, местами – минус 15…20. Днем термометры покажут 7…12 градусов, местами по северу – минус 15…20.

В Благовещенске в первый день весны ожидается переменная облачность, во второй половине ночи и днем – слабый снег. Северный ветер разгонится до 2-7 метров в секунду, ночью его порывы составят 13 метров в секунду, днем – до 14 метров в секунду. Термометры ночью покажут минус 16…18, днем – минус 7…9, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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