Амурчане посетят матчи чемпионата мира по футболу

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С 14 июня по 15 июля в России пройдет чемпионат мира по футболу. Турнир примут одиннадцать городов страны. На матчи планируют отправиться и жители Приамурья.

Благовещенец Алексей вместе с супругой намерены посетить игры, которые пройдут в Сочи. До курортного города горожане решили добираться через Москву: из столицы в Сочи будет ходить бесплатный поезд. Такие станут курсировать между городами, принимающими турнир, пишет газета «Телепорт».

В Сочи состоятся четыре игры группового этапа: Португалия – Испания, Бельгия – Панама, Германия – Швеция и Австралия – Перу. Плюс еще один матч 1/8 финала: если Россия займет первое место в своей подгруппе, то как раз примет участие в этой игре. Кроме того, Алексей взял билет на матч в Ростове – между Саудовской Аравией и Уругваем, соперниками сборной России по группе. Итого – шесть матчей.

«Сейчас билеты можно купить только через Интернет, – рассказывает Алексей. – Матчи по цене различаются. Мы брали по ценовой категории "для россиян". То есть гораздо дешевле, чем иностранцам. Допустим, если ты сидишь на матче группового этапа на месте за 1 280 рублей, то рядом с тобой может сидеть человек, купивший билет за 6 300 рублей».

Сколько времени Алексей с супругой проведет на чемпионате мира, он пока не определился. Есть задумка взять билеты еще на матч четвертьфинала, который состоится в Сочи. Если не получится, то поездка займет 17 дней, а если удастся попасть и на эту игру, то 24-го. Жить планируют в Адлере, совместив походы на футбол с отдыхом на море.

Маршрут Алексей составлял сам, без помощи турагентств. Начиная с 2014 года он каждый год ездит на какие-нибудь соревнования. Все началось с сочинской Олимпиады. В 2015 году ездил на Форумулу-1, лигу Европы по футболу и КХЛ, в 2016 году – на чемпионат мира по хоккею, а в прошлом году посетил Кубок Конфедераций в России (футбольный турнир, который традиционно проводится за год до чемпионата мира).

«Я начал заниматься организацией поездки еще до нового года, – рассказал Алексей. – Это сейчас, наблюдаю, все дорого. А я заранее забронировал в Адлере гостиницу, но, возможно, мы там не будем жить, принципе, недорого, 1 600 рублей – двухместный номер за сутки. Будем, скорее всего, жить в частной мини-гостинице в Адлере. Мы там неоднократно останавливались, нас там знают. Если сильно не тратиться, то рассчитываю, что с дорогой, гостиницами, покушать – бюджет поездки может уложиться в 100 тысяч».