Диск Бузовой продают за 5 000 рублей

Концерт Ольги Бузовой прошел в Благовещенске 27 февраля, а уже на следующий день – 28-го – в Интернете появилось объявление о продаже диска с автографом певицы. Владелица оценила его в 5 000 рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», розыгрыш дисков со своим автографом Ольга Бузова устроила на концерте в Общественно-культурном центре. Кому-то она диски дарила просто так.

Но не все хотели получить диски для себя. Так, одна жительница Благовещенска почти сразу выставила «коллекционный диск» на продажу на сайте объявлений. Товар она оценила в 5 000 рублей.

В Сети сообщают, что диски с альбомом «Под звуки поцелуев» выпущены ограниченным тиражом, и купить их обычным способом – даже без автографа Бузовой – невозможно.