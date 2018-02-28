Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 12:24 22

Диск Бузовой продают за 5 000 рублей

Диск Бузовой продают за 5 000 рублей

Концерт Ольги Бузовой прошел в Благовещенске 27 февраля, а уже на следующий день – 28-го – в Интернете появилось объявление о продаже диска с автографом певицы. Владелица оценила его в 5 000 рублей.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», розыгрыш дисков со своим автографом Ольга Бузова устроила на концерте в Общественно-культурном центре. Кому-то она диски дарила просто так.

Но не все хотели получить диски для себя. Так, одна жительница Благовещенска почти сразу выставила «коллекционный диск» на продажу на сайте объявлений. Товар она оценила в 5 000 рублей.

В Сети сообщают, что диски с альбомом «Под звуки поцелуев» выпущены ограниченным тиражом, и купить их обычным способом – даже без автографа Бузовой – невозможно.

Просмотров всего: 1593

#интернет #музыка #торговля

распечатать

Комментарии
Показать все (22) Обсудить на форуме
  • АКЦИОнер

    АКЦИОнер
    9 часов назад

    На правах рекламы? Кто то из амур.инфо продает? :)

  • Сэр

    Сэр
    9 часов назад

    беру за 6000

  • бусяка

    бусяка
    9 часов назад

    Мир сошел с ума

  • ARCHITECTOR1100

    ARCHITECTOR1100
    9 часов назад

    Народ, че вы употребляете то такое...

  • Владимир 5

    Владимир 5
    8 часов назад

    ARCHITECTOR1100

    Народ, че вы употребляете то такое...



    коньяк и муку

  • OlgaIv

    OlgaIv
    8 часов назад

    Не многовато ли Бузовой в ленте? Или это действительно проплаченный материал?

  • Коробка с карандашами

    Коробка с карандашами
    8 часов назад

    OlgaIvНе многовато ли Бузовой в ленте? Или это действительно проплаченный материал?


    Точно.может сайт теперь будет- ОБуз.инфо?

  • vitl33

    vitl33
    7 часов назад

    Я сам таких могу наделать, по качеству звука (точнее блеяние певички) ещё и лучше. И даже с автографом.

  • Терапевт

    Терапевт
    6 часов назад

    Владимир 5

    ARCHITECTOR1100

    Народ, че вы употребляете то такое...



    коньяк и муку



    Ах ты собаковод проклятый наркоман, участь твоя предрешена...

  • Терапевт

    Терапевт
    6 часов назад

    OlgaIv

    Не многовато ли Бузовой в ленте? Или это действительно проплаченный материал?



    Завидуй молча, ага...

  • paravis

    paravis
    6 часов назад

    vitl33

    Я сам таких могу наделать, по качеству звука (точнее блеяние певички) ещё и лучше. И даже с автографом.



    Это называется подделка.

  • Victrix

    Victrix
    6 часов назад

    Сэр

    беру за 6000



    6500. Потом в годовщину приезда ОБ продам с наваром.

  • Сэр

    Сэр
    5 часов назад

    ставки повышаю - 7500

  • physic1

    physic1
    5 часов назад

    Такое впечатление, что этот персонаж(Бузова) ровня великим артистам.

    Тьфу.

  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    physic1

    Такое впечатление, что этот персонаж(Бузова) ровня великим артистам. Тьфу.



    И кто это у нас великий? Пугало или Киркыч, Бедлам или Тиматенко?

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    Сэр

    ставки повышаю - 7500



    7550.

  • Терапевт

    Терапевт
    4 часа назад

    Victrix

    Сэр

    ставки повышаю - 7500



    7550.



    У меня оптом брать будешь?

  • Victrix

    Victrix
    4 часа назад

    Терапевт

    Victrix

    Сэр

    ставки повышаю - 7500



    7550.



    У меня оптом брать будешь?



    Нет. С мошенниками никаких дел.

  • Nakamura

    Nakamura
    4 часа назад

    ......е

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    4 часа назад

    Уборщик с ОКЦ продает использованные прокладки Бузовой с аутентичным ароматом по 1 тыс.

    Налетай, покупай.

  • Сэр

    Сэр
    4 часа назад

    еще поднимаю - 8000

  • ввввв

    ввввв
    3 часа назад

    Прости...господи!

Показать все (22) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 3

Амурчанина обвиняют во взломе сайта госучреждения
Общество 23

Ольга Бузова благовещенцам: столько подарков не было у меня ни в одном городе (фото)
Экономика 7

Амурский мед будут продавать в Эстонию, Израиль и США
Происшествия 5

Амурчанка пыталась купить шубу через Интернет и потеряла более 30 тысяч рублей