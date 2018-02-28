На месте пожара в Белогорске найдено тело мужчины

Фото: gtrk-saratov.ru

Вечером 27 февраля в Белогорске произошел пожар, обернувшийся трагедией. На месте происшествия было обнаружено тело мужчины. Причины его гибели сейчас устанавливаются.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в пресс-службе ГУ МЧС России по Амурской области, горела летняя кухня, расположенная на подворье. Сообщение о пожаре поступило поздно, в 20:42. Пожарные прибыли на место спустя 7 минут. В это время строение уже вовсю полыхало. В 20:52 пламя локализовали, в 20:55 было ликвидировано открытое горение.

Мужчина, чье тело нашли на месте происшествия, 1971 года рождения. Скорее всего, он погиб еще до приезда пожарных.

Кроме того, в ночь на 28 февраля произошел пожар в Сковородине, в нем пострадала женщина 1976 года рождения. Горел жилой дом, на момент прибытия пожарных – уже открытым пламенем. Пострадавшая была доставлена в больницу с ожогами. Пожарные не дали огню перейти на расположенные рядом дом, баню, гараж и другие постройки.