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28февраля
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сегодня, 11:36 3

В Благовещенске разыскивают водителей, которые врезаются в припаркованные машины

В Благовещенске разыскивают водителей, которые врезаются в припаркованные машины
Фото: OKuzove.ru

В микрорайоне Благовещенска произошло два случая подряд наезда автомобилей на припаркованные машины. Последние в результате столкновения получили повреждения, а виновные водители скрылись с мест происшествия.

Первое ДТП случилось в воскресенье, 25 февраля. Около 9:20 в районе дома № 25 по улице Воронкова водитель на неустановленном автомобиле совершил наезд на стоящий автомобиль Honda Fit. Honda получила механические повреждения, а виновный водитель скрылся.

Аналогичная ситуация произошла в понедельник, 26 февраля, примерно в 4 часа утра. В районе дома № 14/10 по Игнатьевскому шоссе неизвестная машина врезалась в припаркованный автомобиль Mazda Verisa. Виновник ДТП также скрылся.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев, свидетелей этих происшествий или самих водителей. Любую информацию можно передать по телефону 59-46-86 либо в дежурную часть – 42-52-62, сообщает ГИБДД Благовещенска.

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#происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Бомж_ик

    Бомж_ик
    8 часов назад

    Смотрю на фото, и такое ощущение, что либо удар был не однократный, либо вообще не другим авто ударили, а кувалдой. Не характерные вмятины для одного удара автомобилем.

  • oenesterov

    oenesterov
    8 часов назад

    не самый плохой способ отучить парковаться абы как

  • Братеев

    Братеев
    5 часов назад

    наверно любовница

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