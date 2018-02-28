В Благовещенске в парке Дружбы может появиться «Макдональдс»

Администрация Благовещенска опубликовала на своем сайте дизайн-проекты благоустройства общественных пространств города. Проекты предполагается воплотить в жизнь в ближайшие годы. Благоустроить, в частности, должны парк Дружбы.

Согласно дизайн-проекту благоустройства, в парке должны появиться кафе «Кит» и «Макдональдс», игровой клуб/зал игровых автоматов, спортивный комплекс и ресторан восточной кухни. На территории хотят разместить парк-музей «Юрский период», водопад с павильоном, фонтаны в виде драконов, водный аттракцион, оборудовать пляжную зону с беседками и площадку для гольфа.

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Также планируется благоустроить территорию в 800-м квартале. Здесь выделят площадки для спортивных тренажеров, зрелищных мероприятий, установят детские игровые комплексы, реконструируют мостик через реку. В планах устройство «альпийской горки», высадка деревьев и кустарников, восстановление газонов.

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Еще одна территория, которую хотят благоустроить в Благовещенске, прилегает к филиалу ОКЦ – «Харбин». В этом случае хотят реконструировать тротуары, фонтан, леерное ограждение, светильники и лавочки, посадить на территории деревья, устроить цветники и произвести реконструкцию детского игрового городка.

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Благоустройству должна подвергнуться и площадь имени Ленина. Здесь предполагается ремонт фонтана, устройство нового плиточного покрытия, установка новых скамеек и урн, ремонт сцены.

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Согласно проекту благоустройства сквера у фонтана «Бабочка», то здесь отремонтируют или заменят конструкции фонтана, оборудуют новое плиточное покрытие, поставят новые скамейки и урны. Территорию озеленят. Также в планах – модернизация местной автобусной остановки.

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Шестой по счету проект – благоустройство общественной территории, расположенной в районе мебельной фабрики. Он предусматривает оснащение аттракционами детской площадки, установку детских комплексов на тему «крепость», устройство велосипедной дорожки и «тропы здоровья». Также на территории должны появиться деревянные скульптуры и беседки на тему «сказка».

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Наконец, седьмой проект – благоустройство территории сквера в районе переулка Крестьянского. Планируется оградить эту территорию с трех сторон с устройством семи входов, обустроить тротуары и озеленить местность.

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