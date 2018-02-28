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28февраля
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В Благовещенске в парке Дружбы может появиться «Макдональдс»

В Благовещенске в парке Дружбы может появиться «Макдональдс»

Администрация Благовещенска опубликовала на своем сайте дизайн-проекты благоустройства общественных пространств города. Проекты предполагается воплотить в жизнь в ближайшие годы. Благоустроить, в частности, должны парк Дружбы.

Согласно дизайн-проекту благоустройства, в парке должны появиться кафе «Кит» и «Макдональдс», игровой клуб/зал игровых автоматов, спортивный комплекс и ресторан восточной кухни. На территории хотят разместить парк-музей «Юрский период», водопад с павильоном, фонтаны в виде драконов, водный аттракцион, оборудовать пляжную зону с беседками и площадку для гольфа.

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Также планируется благоустроить территорию в 800-м квартале. Здесь выделят площадки для спортивных тренажеров, зрелищных мероприятий, установят детские игровые комплексы, реконструируют мостик через реку. В планах устройство «альпийской горки», высадка деревьев и кустарников, восстановление газонов.

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Еще одна территория, которую хотят благоустроить в Благовещенске, прилегает к филиалу ОКЦ – «Харбин». В этом случае хотят реконструировать тротуары, фонтан, леерное ограждение, светильники и лавочки, посадить на территории деревья, устроить цветники и произвести реконструкцию детского игрового городка.

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Благоустройству должна подвергнуться и площадь имени Ленина. Здесь предполагается ремонт фонтана, устройство нового плиточного покрытия, установка новых скамеек и урн, ремонт сцены.

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Согласно проекту благоустройства сквера у фонтана «Бабочка», то здесь отремонтируют или заменят конструкции фонтана, оборудуют новое плиточное покрытие, поставят новые скамейки и урны. Территорию озеленят. Также в планах – модернизация местной автобусной остановки.

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Шестой по счету проект – благоустройство общественной территории, расположенной в районе мебельной фабрики. Он предусматривает оснащение аттракционами детской площадки, установку детских комплексов на тему «крепость», устройство велосипедной дорожки и «тропы здоровья». Также на территории должны появиться деревянные скульптуры и беседки на тему «сказка».

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Наконец, седьмой проект – благоустройство территории сквера в районе переулка Крестьянского. Планируется оградить эту территорию с трех сторон с устройством семи входов, обустроить тротуары и озеленить местность.

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Просмотров всего: 3590

#отдых

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Комментарии
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  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    а может не появится

  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    10 часов назад



    Уже совсем скоро 18 марта - выборы Президента России. Думаю, что большинство горожан примет участие в этих выборах. Хотелось бы отметить, что в день выборов на избирательных участках будет ещё одно голосование – за общественную городскую территорию. Та территория, которая наберёт больше голосов, будет благоустроена в этом году.

    Мы уже 7 лет радеем за благоустройство территории с фонтаном «Бабочка», но пока, к сожалению, безрезультатно. Я не буду долго описывать сегодняшнее крайне запущенное состояние этой территории, вы и так это знаете. А если не знаете, то прогуляйтесь туда и посмотрите своими глазами. К тому же, я об этом уже писала неоднократно, в том числе и в своем блоге.

    В этом году было проведено очередное голосование, по итогам которого жителями г. Благовещенска выбрано 7 общественных территорий, в число которых вошла и «Бабочка». Были выполнены эскизные проекты по этим территориям, которые были представлены на обсуждение 18 февраля.

    Согласно эскизному проекту предполагается замена фонтана. Старый фонтан реконструкции не подлежит, нужен новый – простой, красивый и современный. Выбрана такая конструкция фонтана, которая не позволит голубям сидеть на нём, как это происходит сей час. А зимой на это место можно будет установить ёлку и ледовые фигуры. Предполагается полная замена тротуарной плитки, установка новых скамеек и урн, обновление газонов и посадка клумб, устройство второй «нитки» освещения с приспособлениями на столбах для подвески цветочных кашпо. В общем, будет красота!

    Но есть обоснованные опасения, что за эту территорию проголосует не так много человек, как хотелось бы. Потому что это самый центр города – нежилые районы. Люди будут голосовать за устройство скверов, находящихся вблизи их домов. А за благоустройство общественной территории, к сожалению, радеют не многие. Это, кстати, показал первый этап голосования – из семи мест «Бабочка» находится только на пятом.

    Территория с фонтаном «Бабочка» — самый центр, лицо нашей столицы Амурской области. Очень хочется, чтобы именно она, наконец, обрела достойный вид. Поэтому просим вас поддержать нашу инициативу и 18 марта проголосовать именно за эту территорию. Пора уже её благоустроить, давно пора!

  • Артюхина В.А.(ver 2.1)

    Артюхина В.А.(ver 2.1)
    10 часов назад

    ну .. ещё раз спрошу,т.к. прошлый мой вопрос был проигнорен:

    Почему.Старый.Фонтан.Реконструкции.Не.Подлежит.?

    Что с ним не так? поменять основание и трубы - легко.

    Теперь к верху фонтана: что с ним не так? Моль метал прогрызла? Метал из за коррозии стал непригодным? Сколько "Бабочка" уже находится в эксплуатации?

    Почему фонтан "Аист" на Харбине - реконструкция, а этот вдруг порушить и делать заново? Давайте все фонтаны строить заново. Раз в пятилетку будите фонтаны в круг менять.

    И наконец главный вопрос: судя по фотографиям в блоге - всё там с мелталом нормально. О бработать антиржой, покрасить и усё. Ну ладно. Решили новый сделать.

    Старый КУДА?!!! На металлолом? В огород проектировщику? В другое место?

    так много вопросов и так мало ответов.

    ЗЫ: По 1 проекту: Макдональдс заезжает только в города-миллионники. Или это будет Областной Макдональдс? На краю города то.

  • pacificstrong

    pacificstrong
    10 часов назад

    Братеева может не появится


    Не в бровь , а в глаз!

  • ЛайКа

    ЛайКа
    9 часов назад

    "Согласно дизайн-проекту благоустройства, в парке должны появиться кафе «Кит» и «Макдональдс», игровой клуб/зал игровых автоматов..."

    Эммм?!

  • Maikl

    Maikl
    9 часов назад

    Вот это заголовок))) а Макдональдс сам знает, что здесь может появиться... если кто не в курсе мак, не работает в городах менее миллиона населения, плюс просчитывается проходимость, средний чек и тд... 100% в ближайшие 10 лет не будет здесь Макдональдса...

  • мыжго

    мыжго
    9 часов назад



    В Благовещенске в парке Дружбы может появиться «Макдональдс»



    Не появится. Это такая же мантра как вхождение Украины в НАТО. Можно повторять до усрачки, но не сработает.

    Причины:

    Франшиза Макдональдс — цена в России

    Следует понимать, что открытие совместного с Макдональдс бизнеса требует значительных первоначальных инвестиций. Кроме того, нужно быть готовым к последующим ежемесячным выплатам франчайзеру.

    Ориентировочные расходы:

    первоначальные инвестиции — $0,95-1,8 млн.

    цена франшизы Макдональдс — $ 45 тыс.

    роялти (ежемесячные выплаты) — от 12,5%

    Каждый кандидат во франчайзи должен пройти длительный курс практического обучения в сети ресторанов Макдональдс, чтобы знать весь технологический процесс и нюансы маркетинга.

    Стоимость курса обучения — $10 тыс.

    Такие условия могут выдержать только настоящие фанаты ресторанного бизнеса и компании Макдональдс.

    Покупка франшизы означает запуск нового ресторана. От франчайзи требуется огромный объем работы — от руководства процессом приготовлением пищи до принятия стратегических бизнес решений. При этом потребуются хорошие коммуникативные навыки и знания в самых разных областях, связанных с бизнесом и общественным питанием.

    Кроме того, компания Макдональдс всегда требует участия в делах сообщества. Активное участие в жизни сообщества может означать:

    политику компании;

    организацию акций в защиту окружающей среды;

    поддержку юношеских футбольных команд;

    организацию разнообразных культурных мероприятий и конкурсов;

    другое.

    (с)

  • Галина Одинцова

    Галина Одинцова
    9 часов назад

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    ну .. ещё раз спрошу,т.к. прошлый мой вопрос был проигнорен:

    Почему.Старый.Фонтан.Реконструкции.Не.Подлежит.?

    Что с ним не так? поменять основание и трубы - легко.

    Теперь к верху фонтана: что с ним не так? Моль метал прогрызла? Метал из за коррозии стал непригодным? Сколько "Бабочка" уже находится в эксплуатации?

    Почему фонтан "Аист" на Харбине - реконструкция, а этот вдруг порушить и делать заново? Давайте все фонтаны строить заново. Раз в пятилетку будите фонтаны в круг менять.

    И наконец главный вопрос: судя по фотографиям в блоге - всё там с мелталом нормально. О бработать антиржой, покрасить и усё. Ну ладно. Решили новый сделать.

    Старый КУДА?!!! На металлолом? В огород проектировщику? В другое место?

    так много вопросов и так мало ответов.

    ЗЫ: По 1 проекту: Макдональдс заезжает только в города-миллионники. Или это будет Областной Макдональдс? На краю города то.



    На совещании у зам мэра В.А.Константинова этот факт был озвучен-реконструкции фонтан не подлежит. Трубы пришли в негодность, чаша треснута и т.д. Да и никакой эстетики на этой территории. Центр столицы. Странно, что вас это не волнует-лицо города.

  • тандем

    тандем
    8 часов назад

    Макдональдс у нас это ответ на санкции ? Или кому-то хочется испортить стройность наших вуманщин и гёрлвушек ? Теже санкции на красоту!

  • позитивный

    позитивный
    8 часов назад

    Могу поспорить что не будет

  • oenesterov

    oenesterov
    8 часов назад

    Артюхина В.А.(ver 2.1)

    поменять основание и трубы - легко.



    да уж. любой строитель это подтвердит :)



  • Olivyeva

    Olivyeva
    8 часов назад

    Рядом с новой церковью "на гуане" появится Макдональдс?

    Зачётно!

    Весьма зачётно!

    Ещё туалет рядом не забудьте возвести.

    Поел, пос...л и богу помолился.

  • Robin

    Robin
    8 часов назад

    Не кипишите, не откроется, у них требование первоначальных инвестиций в размере 1 млн. $ + 45 тыс. $ за покупку франшизы и еще + 10 тыс. $ за обязательное обучение.

  • 123.rewq

    123.rewq
    7 часов назад



    Одинцова

    Мы уже 7 лет радеем за благоустройство



    Будущее всех любительниц Мака (благодаря заботам госпожи Одинцовой и К)

    (фотообвинение из американского Макдональса)

  • art951

    art951
    7 часов назад

    Странный какой-то проект, и зачем засыпать второй водоём, чтобы построить какое-то кафе. Дизайнерам, 2-ка и пересдача

  • art951

    art951
    7 часов назад

    тем более учитывая что через дорогу "строиться" Венеция

  • Иван

    Иван
    7 часов назад

    Распил денег при возведении городка на набережной так увлёк администрацию Амурской области, что она уже не может остановиться.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    7 часов назад

    ЛайКа"Согласно дизайн-проекту благоустройства, в парке должны появиться кафе «Кит» и «Макдональдс», игровой клуб/зал игровых автоматов..."

    Эммм?!


    Ыыыыы)). С блэкджеком и далее по тексту. Территория вне закона.Хотя после четырех центнеров наркоты в посольстве, звучит не так уж и фантастически.

  • Gelo

    Gelo
    6 часов назад

    А пирожковую или пельменную,блинную,слабо открыть?

  • Тундра

    Тундра
    6 часов назад

    GeloА пирожковую или пельменную,блинную,слабо открыть?


    +++

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    Olivyeva

    Рядом с новой церковью "на гуане" появится Макдональдс?

    Зачётно!

    Весьма зачётно!

    Ещё туалет рядом не забудьте возвести.

    Поел, пос...л и богу помолился.



    Ачо? Прям в ней и откроется!



    Какая разница, на чём бабло грести? А тут ещё и налоги платить не надо! )



  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    6 часов назад

    интересно какой % у нас в стране или нашем городе ещё думают что есть какие то санкции и есть противостояние сша-россия? что магдональс из-за этого не откроют?

  • Robin

    Robin
    6 часов назад

    Альберт Клубника

    интересно какой % у нас в стране или нашем городе ещё думают что есть какие то санкции и есть противостояние сша-россия? что магдональс из-за этого не откроют?



    Причем тут США-Россия? Его не откроют по одной простой причине - тратить 60 миллионов из 188 выделенных на открытие Макдачной в микрахе - это ну... совсем уже будет.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Maikl

    Вот это заголовок))) а Макдональдс сам знает, что здесь может появиться... если кто не в курсе мак, не работает в городах менее миллиона населения, плюс просчитывается проходимость, средний чек и тд... 100% в ближайшие 10 лет не будет здесь Макдональдса...



    Работает.

    Ногинск 100 тысяч населения, Мак есть.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Gelo

    А пирожковую или пельменную,блинную,слабо открыть?



    Лучше РЮМОЧНУЮ.

  • "ё" такого ника не существует с 18.02.2017 года, удалён автором в знак протеста.
    5 часов назад

    Альберт Клубника

    интересно какой % у нас в стране или нашем городе ещё думают что есть какие то санкции и есть противостояние сша-россия? что магдональс из-за этого не откроют?



    А ещё не надо пить Ссса-Солу,она спонсор олимпийского оргкомитета , а он нас не любит...

  • Beverly

    Beverly
    3 часа назад

    Фантазии дизайнеров, которые никогда не сбудутся (страна если че в глбокой ж...пе) Про Макдак - не будет его на Дальнем Востоке. И причина не в количестве населения (в западной части сеть присутствует и в городках типа Белогорска). Просто для приготовления фастфуда нужны проверенные поставщики, качественная недорогая продукция и хорошая логистика. ничего этого на ДВ нет((( открыть Макдональдс хотя бы во Владивостоке Кремль призывал к саммимту 2012 года еще до кризиса и санкций руководство сети, а сейчас путин и ура-патриоты на почве американофобии постоянно грозят изгнать сеть вообще из Мордора.

  • LaDa24

    LaDa24
    3 часа назад

    Я правильно поняла: снесут китайскую стену, закроют пруд с камышами непонятным сараем называемым галереей, т.е. самобытность парка уничтожат полностью, оставив окц-шную действительность. Странно, что выпускница истфака и руководитель ОКЦ могла придумать такую фигню

  • LaDa24

    LaDa24
    3 часа назад

    Иван

    Распил денег при возведении городка на набережной так увлёк администрацию Амурской области, что она уже не может остановиться.



    100%

  • Бред-28

    Бред-28
    3 часа назад

    Маккдоналдс? Вот,кстати, да. Думал об этом. Только мака в парке и не хватает!

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Это ж какой Макдональдс зайдет в город с четвертью миллиона жителей? Тут бы KFCшку смочь открыть. Там спецтребования к продуктам жесткие. Киты поставлять говядину и овощи будут? Не иначе опять какие-то выборы местные на носу.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    LaDa24

    Я правильно поняла: снесут китайскую стену, закроют пруд с камышами непонятным сараем называемым галереей, т.е. самобытность парка уничтожат полностью, оставив окц-шную действительность. Странно, что выпускница истфака и руководитель ОКЦ могла придумать такую фигню



    Согласно дизайн-проекту благоустройства, в парке должны появиться кафе «Кит» и «Макдональдс», игровой клуб/зал игровых автоматов, спортивный комплекс и ресторан восточной кухни. На территории хотят разместить парк-музей «Юрский период», водопад с павильоном, фонтаны в виде драконов, водный аттракцион, оборудовать пляжную зону с беседками и площадку для гольфа.

    Православный Мак по соседству с китайскими воротами и шалычкой? Вся для бизнеса партии?

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