Десять амурских каратистов привезли десять медалей с международного турнира

Сборная Амурской области по киокушинкай карате приняла участие в международном турнире, который проходил в Москве. Каждый из десяти членов команды вернулся домой с медалью, половина из них – золотые.

II открытый Кубок Содружества Федераций киокушинкай карате прошел в Москве в субботу, 24 февраля. В соревнованиях приняли участие 200 спортсменов из 12 регионов России, а также бойцы из Франции, Германии, Белоруссии и Испании.

За 30 комплектов наград бились мужчины и женщины с 12 до 17 лет и ветераны. Амурчане завоевали пять наград высшего достоинства: Леонид Горопашный – в категории мужчин до 70 килограммов, Илья Криворотенко – в категории юноши до 60 килограммов , Александр Сараев – в категории юниоры свыше 70 килограммов и Мария Гапонова – в категории юниорки свыше 65 килограммов. Трое амурчан взяли серебро – Ольга Батырева, Семен Караулов, Александр Кирьянов. А двое – Руслан Дробитько и Дмитрий Вохитов – стали бронзовыми призерами.

Тренером четырех победителей и призеров является Андрей Кондратьев.