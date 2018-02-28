В поселке Бурея 59 жилых домов могли остаться без теплоснабжения

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В поселке Бурея Бурейского района жители 59 многоквартирных жилых домов получали ненадлежащие услуги по теплоснабжению. На большом участке сетей длиной более полукилометра местами не было теплоизоляции, что привело к значительным потерям тепла зимой 2017–2018 года.

Это нарушение выявили в ходе проверки, которую провела транспортная прокуратура. Было установлено, что теплосети, по которым подавалось тепло в жилые дома, на ряде участков общей протяженностью 580 метров не имели изоляции. Это привело к теплопотерям в холодное время года. Более того, это могло привести к выходу сетей из строя и прекращению подачи тепла в жилые дома.

После вмешательства прокуратуры и вынесенного по её иску судебного решения железная дорога провела ремонт тепловых сетей, смонтировав на них ранее отсутствовавшую тепловую изоляцию, сообщает сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.