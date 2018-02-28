Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:08 2

В поселке Бурея 59 жилых домов могли остаться без теплоснабжения

В поселке Бурея 59 жилых домов могли остаться без теплоснабжения
Фото: www.v-tagile.ru

В поселке Бурея Бурейского района жители 59 многоквартирных жилых домов получали ненадлежащие услуги по теплоснабжению. На большом участке сетей длиной более полукилометра местами не было теплоизоляции, что привело к значительным потерям тепла зимой 2017–2018 года.

Это нарушение выявили в ходе проверки, которую провела транспортная прокуратура. Было установлено, что теплосети, по которым подавалось тепло в жилые дома, на ряде участков общей протяженностью 580 метров не имели изоляции. Это привело к теплопотерям в холодное время года. Более того, это могло привести к выходу сетей из строя и прекращению подачи тепла в жилые дома.

После вмешательства прокуратуры и вынесенного по её иску судебного решения железная дорога провела ремонт тепловых сетей, смонтировав на них ранее отсутствовавшую тепловую изоляцию, сообщает сайт Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Просмотров всего: 514

#ЖКХ #происшествия

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • DeamonX

    DeamonX
    10 часов назад



    это могло привести к выходу сетей из строя



    Каким образом отсутствие изоляции могло спровоцировать выход тепловой сети из строя? у меня ни одного адекватного предположения...

  • Братеев

    Братеев
    10 часов назад

    а могло и не привести-новости из пальца

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия

В Тынде вынесли приговор подросткам, поехавшим купаться на угнанной машине
Происшествия 2

В Сковородине сгорел частный дом: есть информация о погибших

сегодня, 18:07
Происшествия 1

В Белогорске нашли скрывающегося от правосудия жителя Стерлитамака

Общество 11

Благовещенка подвергается нападкам со стороны соседей из-за собаки-инвалида