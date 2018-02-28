В Благовещенске автомобиль сбил женщину

Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Поздно вечером 27 февраля в Благовещенске произошло ДТП: автомобиль Toyota Platz сбил женщину на дороге. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщает ИА «Сканер», авария случилась в районе дома № 31 по улице Зейской в 22:36. По словам очевидцев, женщина выбежала на дорогу перед машиной такси, и водитель не успел затормозить. Пострадавшую увезли в больницу со ссадинами и ушибами.

По мнению правоохранителей, в случившемся виновата сама женщина. Решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.