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28февраля
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сегодня, 09:56 5

В Благовещенске автомобиль сбил женщину

В Благовещенске автомобиль сбил женщину
Фото: instagram.com/skaner_dtp28

Поздно вечером 27 февраля в Благовещенске произошло ДТП: автомобиль Toyota Platz сбил женщину на дороге. Пострадавшую доставили в больницу.

Как сообщает ИА «Сканер», авария случилась в районе дома № 31 по улице Зейской в 22:36. По словам очевидцев, женщина выбежала на дорогу перед машиной такси, и водитель не успел затормозить. Пострадавшую увезли в больницу со ссадинами и ушибами.

По мнению правоохранителей, в случившемся виновата сама женщина. Решается вопрос о привлечении ее к административной ответственности.

Просмотров всего: 2424

#ДТП #происшествия #транспорт

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Комментарии
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  • Трытата

    Трытата
    11 часов назад

    по зебре шла...

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    10 часов назад

    Бежала написано.

  • Oldlord

    Oldlord
    10 часов назад

    Разъездились, панимаш, на жыпах Платцах тут. (

  • lana78

    lana78
    10 часов назад

    она кинулась ему под колеса, водила -ее знакомый, поссорились

  • Трытата

    Трытата
    6 часов назад

    а водила может сказать что угодно,лишь бы не влетело: кинулась, напала, выпрыгнула.

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