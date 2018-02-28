Ольга Бузова поблагодарила Благовещенск за теплый прием

Фото: instagram.com/buzova86

«Я пересмотрела все ваши видео и сторис... Благовещенск, у меня нет слов... Спасибо, я вас люблю», – написала Ольга.

Она также выразила благодарность своему фан-клубу в областном центре и телеканалу ТНТ. «Столько цветов, подарков, игрушек не было у меня ни в одном городе. Вы у меня самые лучшие», – отметила певица.

Посты Ольги в Инстаграме, связанные с Благовещенском, собрали большое количество комментариев. Мнения пользователей разделились. Одни поблагодарили певицу, другие усомнились в ее искренности, предположив, что ею движет материальный интерес.

«Очень классный вчера был концерт! Ты большая Умочка! Так завела зал, что никто не мог усидеть на месте! Все танцевали и подпевали тебе, уже такие знакомые и любимые хиты! Ждем тебя вновь в наш Благовещенск, уже с новой программой», – написала одна из пользователей.

«Все правильно. Собирай с лошков баблишко. Народ у нас не избалован. Либо геи, либо пугачевщина на эстраде», – высказал мнение другой комментатор.

Видео: instagram.com/buzova86