За многомиллионные «дорожные» взятки судят экс-мэра Владивостока: обзор прессы

Фото: tass.ru

Суд разбирается в делах о хищениях земли в Москве и Подмосковье; военные Эстонии учат песню «лесных братьев»; как объехать вокруг света за 100 дней со 100 рублями в кармане. О чем пишут газеты, рассказывает ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

О многом интересном можно прочесть в сегодняшней «Российской газете», например, о том, что в Москве приступили к рассмотрению уголовного дела экс-мэра Владивостока Игоря Пушкарева. Он обвиняется в получении взяток на общую сумму 75 миллионов рублей. Согласитесь, для мэра вообще, а тем более – Владивостока – мелковато.

Преступления, как сообщает издание, совершались с 2009 по 2015 годы. По материалам гособвинения, федеральные средства, выделенные на развитие дорог Владивостока, распределялись между компаниями, подконтрольными экс-мэру, а остальные коммерческие организации региона к участию в конкурсах не допускались.

Еще пишут о том, как пройти техосмотр по новым правилам. Прочитав, узнаете, что так же, как и по старым.

Что еще особо примечательного… Ну еще узнаете, что Следственный комитет сейчас разбирается с хищением земли в Москве и Подмосковье. Вот интересно, под Кремлем земля приватизирована или пока нет? Но не на этих материалах я бы хотел заострить ваше внимание.

Полный абзац

Обращаю ваше внимание на публикацию под заголовком «Такое петь – стыдно». Здесь о том, как одна из частей Сил обороны Эстонии в качестве строевой разучивает так называемую песню «лесных братьев». В этом «произведении» есть слова об убийстве русских, при этом представители русскоязычного населения названы презрительным прозвищем. Министерством обороны Эстонии такие действия командиров только поощряются.

Не пропусти

Далее у нас «Моя Мадонна», на страницах которой рассказывается о том, почему заменитель сахара никогда не станет сахаром. Но пусть вас не обманет подзаголовок материала – речь не о сладком продукте. На самом деле автор статьи Инна Волкова рассуждает о счастье. Да-да, о простом человеческом счастье, о том, что нужно, чтобы найти его. И как искать его. И где искать его. Я-то, прочитав, понял – где и как. Теперь прочтите вы.

А еще обратите внимание на материал «Сказка про белого бычка». Это монолог многодетной мамы, читать который без слез невозможно. Это история мытарств, рассказ о том, как обещания власти легко расходятся с делом. Автор публикации – Кристина Большакова. Прочтите, намотайте на ус.

Очень интересно

Далее еженедельник «АиФ». Вы узнаете, как попал в наше посольство в Аргентине кокаин. Вам разъяснят, для чего Китай возвращается к временам Мао, снимая ограничения с числа сроков правления Си Цзиньпина.

Вы поймете, почему в России запретили белорусское молоко. А еще вам расскажут, почему алкоголики и курильщики долго живут.

Но все перечисленное – короткие ответы на «быстрые» вопросы. А из «долгого» чтения я обращаю ваше внимание на публикацию Ивана Федорова, посвященную прославленным амурским спортсменам. Обязательно прочтите. Мы же патриоты своей области!

Напишут же такое

«Комсомольской правды»-толстушки нам хватит на целую неделю читки, остановлюсь на самых-самых публикациях. Во-первых, обратите внимание на рубрику «Загадки истории». Здесь о том, каким способом Берия уничтожил Сталина. Секрет раскрывать не буду, хотя сам уже в курсе.

Во-вторых, вы узнаете, как можно объехать вокруг света за 100 дней, имея в кармане 100 рублей. И это я тоже знаю. Тут секрета держать не буду. Дело в том, что 100 рублей лежали в одном кармане, а вот в другом… Впрочем, давайте перейдем к следующей публикации.

А в следующей рассказывается, как найти девушку в интернете. Ну, это ликбез уж совсем для «чайников».

На посошок

Конечно, вы не пропустите публикацию о фотосессии в стиле ню, организованной фирмой по производству электрооборудования. Из одежд на девушках только полоски классической синей изоленты. Скотч-то был бы попрозрачнее, но им оголенные, током бьющие места не изолируют.

Опять же, вас явно заинтересует сообщение о том, что подводный японский вулкан уничтожит 100 миллионов человек. Кстати, вот-вот, так что, может быть, есть смысл начать читать газету именно с этого материала.

А я – пока вы готовитесь к спасению от вулкана – пойду конспектировать статью о том как гнать самогон из табуретки. Пара табуреток в моем хозяйстве найдется. Заходите, если что.