Слабый снег: прогноз погоды в Амурской области на 28 февраля

Фото: fishki.net

28 февраля в Амурской области переменно облачно, местами пройдет слабый снег. Ветер дует с юго-востока со скоростью 1-6 метров в секунду, местами – до 11 метров в секунду.

Температура воздуха в течение дня составит минус 6-11 градусов. На севере – местами до минус 17-ти. На дорогах местами сохраняется снежный накат. В Благовещенске осадков не ожидается. Юго-восточный ветер разгонится до 3-8 метров в секунду. Уличные термометры покажут 7-9 градусов ниже нуля, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова