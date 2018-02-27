В Благовещенске фанаты атаковали Ольгу Бузову как в концертном зале, так и за его пределами

Во вторник, 27 февраля, в Благовещенске состоялся концерт Ольги Бузовой, который завершился фан-встречей с ее поклонниками. Одна из фанаток подарила певице торт, который специально заказала к ее приезду, другие дарили картины и мягкие игрушки.

Начало выступления задержалось примерно на полчаса. Концерт звезды длился не очень долго – немногим более часа. Ольга Бузова спела для благовещенцев все свои хиты и за это время сменила около десяти нарядов. Практически после каждой песни зрители подбегали к ней, дарили цветы, мягкие игрушки и фотографировались. Вместе с Ольгой приехала команда танцоров, которые развлекали зал в то время, когда певица переодевалась.

Под защитой охраны Ольга Бузова спускалась в зал и пела со зрителями. Во время концерта через Инстаграм велся розыгрыш дисков певицы.

Большой зал ОКЦ был заполнен. Среди зрителей было очень много детей, некоторые плакали от того, что не могли попасть к Ольге. А девочка, которая смогла подняться на сцену к певице, расплакалась от счастья.

После концерта фанаты ждали певицу на всех лестничных площадках, пели хором ее песни.

Фан-встреча после выступления длилась примерно полчаса. Ольга Бузова приняла от каждого поклонника подарки, почти со всеми сфотографировалась, а затем выкладывала в соцсети видео из гримерки и рассказывала о своих подарках.