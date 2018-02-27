Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
27 февраля 2018, 22:36 19

В Благовещенске фанаты атаковали Ольгу Бузову как в концертном зале, так и за его пределами

В Благовещенске фанаты атаковали Ольгу Бузову как в концертном зале, так и за его пределами

Во вторник, 27 февраля, в Благовещенске состоялся концерт Ольги Бузовой, который завершился фан-встречей с ее поклонниками. Одна из фанаток подарила певице торт, который специально заказала к ее приезду, другие дарили картины и мягкие игрушки.

Начало выступления задержалось примерно на полчаса. Концерт звезды длился не очень долго – немногим более часа. Ольга Бузова спела для благовещенцев все свои хиты и за это время сменила около десяти нарядов. Практически после каждой песни зрители подбегали к ней, дарили цветы, мягкие игрушки и фотографировались. Вместе с Ольгой приехала команда танцоров, которые развлекали зал в то время, когда певица переодевалась.

Под защитой охраны Ольга Бузова спускалась в зал и пела со зрителями. Во время концерта через Инстаграм велся розыгрыш дисков певицы.

Большой зал ОКЦ был заполнен. Среди зрителей было очень много детей, некоторые плакали от того, что не могли попасть к Ольге. А девочка, которая смогла подняться на сцену к певице, расплакалась от счастья.

После концерта фанаты ждали певицу на всех лестничных площадках, пели хором ее песни.

Фан-встреча после выступления длилась примерно полчаса. Ольга Бузова приняла от каждого поклонника подарки, почти со всеми сфотографировалась, а затем выкладывала в соцсети видео из гримерки и рассказывала о своих подарках.

Просмотров всего: 4477

#концерты #отдых

распечатать

Комментарии
Показать все (19) Обсудить на форуме
  • вагоновожатый

    вагоновожатый
    10 часов назад

    Уахаха, безголосая певица!

  • Питерский

    Питерский
    10 часов назад

    Куда все катится....

  • не люблю

    не люблю
    10 часов назад

    весь благовещенск рыдает от счастья нас посетила величайшая певичка всех времен и народов, пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи

  • UHBB_AMUR

    UHBB_AMUR
    10 часов назад

    Сколько билет стоил на концерт "Чудо-женщины"?)

  • Братеев

    Братеев
    9 часов назад

    тьфу

  • Недавно здесь

    Недавно здесь
    9 часов назад

    Это же сколько песен было что она за час!!!! успела все их спеть да ещё и 10 раз переодеться??? И за ЭТО от 3000 до 5000 рэ? Я, наверно, чего-то не понимаю.

  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    9 часов назад

    Недавно здесь

    Я, наверно, чего-то не понимаю.



    Вы не одиноки в этом непонимании)))

  • Буцефал

    Буцефал
    7 часов назад

    Амуринфо у нас что действительно нет новостей в области? Как-же всё печально...

  • Arbitr

    Arbitr
    3 часа назад

    Нашли блин звезду!

  • Премио

    Премио
    3 часа назад

    Дура тупая! И народ вы Деградируете уже! Как на бездарность можно тратить деньги?В ее случай надо вам по 5 тыс платить что бы пришли к ней послушать фонограмму!

  • Блохер

    Блохер
    1 час назад

    Она божественна! Тупые провинциалы завидуют столичной звезде, фу как банально...

  • Это да 64

    Это да 64
    1 час назад

    Что за ЧУДО такое ???? Кто она ??? Бездарность фонограмная.

  • sinoptik

    sinoptik
    41 минута назад

    "Большой зал ОКЦ был заполнен. Среди зрителей было очень много детей, некоторые плакали от того, что не могли попасть к Ольге. А девочка, которая смогла подняться на сцену к певице, расплакалась от счастья."все. это края крайние((((

  • Ежык

    Ежык
    36 минут назад

    ЛюсиТа

    Недавно здесь

    Я, наверно, чего-то не понимаю.



    Вы не одиноки в этом непонимании)))



    +1))))

  • странаворов

    странаворов
    19 минут назад

    пипл по-прежнему хавает. Перл постаревшего Титомира не теряет актуальности. Да и дураков на Руси на 1000 лет припасено.

  • Tina22

    Tina22
    16 минут назад

    Даешь ее в президенты!!!

  • karlik nos

    karlik nos
    11 минут назад

    да это же ... Шляпа !!!

  • talkative

    talkative
    10 минут назад

    Популярность Ольги Бузовой - это отражение нашей печальной действительности. Людям одиноко, скучно и пресно в своей личной жизни, и чтобы разнообразить ее , они включают ТВ погружаются в тот бред , который дает им новые эмоции , чувства, мысли ... Ольга, такая же как и ее поклонники - наивная , простая, рядовая Россиянка, но сумевшая добиться того, что другим только снится. К ней идут не за ее талант, люди верят в ее открытость, честность, понимание. Несчастные глупцы!

  • butterfly effect

    butterfly effect
    3 минуты назад

    Фанаты дома-2 пришли на концерт. А что ей ещё делать разведёнке, ни мужика ни детей, только по стране мотаться...

Показать все (19) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Культура 38

Ольга Бузова поинтересовалась, кто будет ее греть в Благовещенске

Культура 22

Элджей «раскачал» почти две тысячи благовещенцев

Общество 40

Королева в погонах: 23 Февраля нам дарят открытки «Защитницам Отечества»
Общество 1

На концерте в Благовещенске Анита Цой пообещала исполнить мечту Марины Гайдай (видео)