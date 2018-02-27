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27февраля
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В Благовещенске завершился конкурс казачьих ремесел

В Благовещенске завершился конкурс казачьих ремесел

Победителем конкурса «Традиции предков храним» стала Людмила Федотова – мастер, которая создает свои работы в сложной технике «Счетная вышивка». На первой выставке, посвященной теме казачества и 160-летию Амурской области, которая открылась в Доме ремесел, были представлены более 100 работ.

Мастера раскрыли тему в различных техниках. Живопись, акварель, вышитые иконы, кисеты, красочные настенные панно. На конкурс свои работы представили мастера и любители творчества со всего Дальнего Востока. Соревновались в пяти номинациях «История», «Культура и традиции», «Казачество в лицах», «Быт и устои казачьей семьи», «Сувенирная продукция».

12 мастеров стали дипломантами конкурса, трое – лауреатами. Председателем жюри была гостья из Владивостока – Елена Корнилова, хранительница традиций и руководитель казачьей лавки. Она привезла с собой на открытие выставки не только одежду и украшения, но и уникальные казачьи нагайки.

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#конкурсы #память

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