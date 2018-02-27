Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: работа полиции с несовершеннолетними

В среду, 28 февраля, в утреннем эфире «Эха Москвы в Благовещенске» ведущие Алексей Воскобойников и Екатерина Кузьмина проведут интервью с руководителем отдела по делам несовершеннолетних администрации Благовещенска Ольгой Шабельской.

Гостью расспросят об опыте работы с детьми, как приобретенном за 100 лет существования комиссии, так и новых формах и методах этой работы.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101.

Трансляция прямого эфира в Instagram – с 8:05 до 8:30. Аккаунт: echo101_5.

Вы также можете предложить свои темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.