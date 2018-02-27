Амурский мед будут продавать в Эстонию, Израиль и США

Амурский мед становится международным брендом. Этот продукт пользуется спросом не только на внутренних рынках, но и за рубежом. Основным заказчиком остается Китай, но ведутся переговоры и с другими странами. А местные супермаркеты пока неохотно покупают товар.

Сладкое лакомство везут в Китай, жители провинции Хэйлунцзян уже ждут 1,5 тонны меда. В ближайшее время в сувенирной упаковке туда отправят цветочный, липовый и гречишный мед. Матрешки будут разного дизайна и объема – 500 и 1 000 граммов. Интерес к амурскому меду небывалый, рассказывают товаропроизводители.

«Интерес огромный. Мы даже не знаем, где его брать, поскольку нехватка в данный момент. Наши крупные магазины, супермаркеты неохотно берут нашу продукцию. Я даже не знаю, с чем это связано. Возможно, потому что мы новички в этом деле – первый год только производим. Поэтому нам сейчас достаточно тяжело войти в наш местный рынок. Вот парадоксально: Запад проявил интерес, а у нас это как-то всё замедлено очень происходит», – рассказала представитель компании по производству продуктов питания Татьяна Капустина.

Ежемесячно в Благовещенск, Свободный, Ивановку и Белогорск этот производитель поставляет около 150 килограммов меда. А в Китай – около полутора тонн каждый месяц. Недавно благодаря участию в крупнейшей в России и Восточной Европе продовольственной выставке, которая проходила в Москве, удалось начать переговоры о поставках в Польшу, Эстонию, Израиль и США. Заинтересовалась амурским медом и Москва. Глиняные горшочки с лакомством хотят закупить торговые точки в ГУМе, аэропорту Шереметьево, а также крупные столичные супермаркеты.

«В моей семье пожилые люди, дети. Поэтому я довольно часто покупаю мед. В провинции Хэйлунцзян, где я живу, продаётся мед. Но такого еще нет. Обычно я покупаю цветочный мед, но сейчас попробовала липовый. Он тоже оказался очень вкусным», – рассказал покупатель Лю Сян Хуань.

По данным областного минсельхоза, у амурских пчеловодов на сегодня более 30 тысяч ульев. И амурские пчелы могут производить более 900 тонн сладкого лакомства. Лидерами по производству меда являются Завитинский, Архаринский районы и Благовещенск.

«В текущем году уже была оказана поддержка в участии наших производителей-медовиков в выставочно-ярмарочных мероприятиях в Москве. Они как раз показали, что наша продукция пользуется спросом большим, соответственно, мы теперь знаем, что нам нужно двигаться в этом направлении. Более того, в этом году у нас запланировано создание центра экспорта, учитывая наше приграничное положение, мы будет содействовать выходу наших предпринимателей на внешние рынки», – рассказала ведущий консультант министерства ВЭСТиП Татьяна Заляева.