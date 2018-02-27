Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 19:18 1

На «Формирование комфортной городской среды» в Приамурье выделят 188,7 миллиона рублей

На «Формирование комфортной городской среды» в Приамурье выделят 188,7 миллиона рублей
Фото: eastrussia.ru

В 2018 году на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Амурской области запланировано 188,7 миллиона рублей средств федерального и областного бюджетов.

«На сегодняшний день идет отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству. По условиям программы рейтинговое голосование должно проводиться в населенных пунктах с численностью свыше 20 тысяч человек», – рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

В 2018 году в шести муниципальных образованиях области – Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск и Зея – уже прошли мероприятия по сбору предложений граждан для благоустройства общественных территорий. Из 41 492 предложений 36 территорий были выбраны как самые популярные у амурчан.

Итоговое рейтинговое голосование состоится 18 марта 2018 года, где эти 36 территорий будут вынесены на голосование с тем, чтобы именно жители определили, какие территории достойны реализации в программе.

Территории, которые не попадут в план благоустройства в 2018 году, будут рассмотрены в следующие годы, сообщает пресс-служба областного правительства.

Просмотров всего: 131

#выборы #областная власть

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Рубик Кубик

    Рубик Кубик
    2 часа назад

    Предвыборный развод типа заботы о бабушках. Типа по дешевке лавочек наставит им они все на коленки упадут)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 15

На выборах президента в Приамурье проведут конкурс фотографий

Общество 2

Некоторые амурчане смогут выбирать президента, не выходя из дома

сегодня, 17:14
Общество

На избирательных участках Благовещенска 18 марта будут дежурить врачи
Общество 13

Минтруд увеличит пособие по безработице в России