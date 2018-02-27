На «Формирование комфортной городской среды» в Приамурье выделят 188,7 миллиона рублей

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В 2018 году на реализацию мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Амурской области запланировано 188,7 миллиона рублей средств федерального и областного бюджетов.

«На сегодняшний день идет отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству. По условиям программы рейтинговое голосование должно проводиться в населенных пунктах с численностью свыше 20 тысяч человек», – рассказал министр ЖКХ Сергей Гордеев.

В 2018 году в шести муниципальных образованиях области – Благовещенск, Белогорск, Свободный, Райчихинск и Зея – уже прошли мероприятия по сбору предложений граждан для благоустройства общественных территорий. Из 41 492 предложений 36 территорий были выбраны как самые популярные у амурчан.

Итоговое рейтинговое голосование состоится 18 марта 2018 года, где эти 36 территорий будут вынесены на голосование с тем, чтобы именно жители определили, какие территории достойны реализации в программе.

Территории, которые не попадут в план благоустройства в 2018 году, будут рассмотрены в следующие годы, сообщает пресс-служба областного правительства.