На выборах президента в Приамурье проведут конкурс фотографий

Фото: yandex.ru

18 марта в России пройдут выборы президента страны. В Амурской области на 202 избирательных участках проведут конкурс фотографий «Я голосую 28». Среди призов для победителей – Apple iPhone 6.

Организатором фотоконкурса стал «Амурский клуб веселых и находчивых "Лига Союз"». В нем могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы. Фотография может быть сделана с использованием любого устройства.

Участник должен 18 марта прийти в одно из мест проведения конкурса, найти там фотозону и волонтера с фоторамкой и сфотографироваться рядом (с помощью волонтера или без него). Затем снимок следует выложить в социальные сети – «ВКонтакте» или Instagram, поставить хештег фотоконкурса #ЯГолосую28 и «географический» хештег, например: #ЯГолосую28#Благовешенск или #ЯГолосую28#Завитинский район.

Отслеживать результаты конкурса можно на сайте яголосую28.рф. Там же можно отдать голос за понравившиеся фотографии.

Выкладывание фото в «ВКонтакте» или Instagram с указанием хештегов конкурса и номинации является подтверждением участия, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В номинациях разыгрываются такие призы, как Apple iPhone 6, велосипед, экшн-камера и PowerBank.

Церемония награждения победителей состоится до 1 апреля.