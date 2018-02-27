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27февраля
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сегодня, 18:11 15

На выборах президента в Приамурье проведут конкурс фотографий

На выборах президента в Приамурье проведут конкурс фотографий
Фото: yandex.ru

18 марта в России пройдут выборы президента страны. В Амурской области на 202 избирательных участках проведут конкурс фотографий «Я голосую 28». Среди призов для победителей – Apple iPhone 6.

Организатором фотоконкурса стал «Амурский клуб веселых и находчивых "Лига Союз"». В нем могут участвовать профессиональные и непрофессиональные фотографы. Фотография может быть сделана с использованием любого устройства.

Участник должен 18 марта прийти в одно из мест проведения конкурса, найти там фотозону и волонтера с фоторамкой и сфотографироваться рядом (с помощью волонтера или без него). Затем снимок следует выложить в социальные сети – «ВКонтакте» или Instagram, поставить хештег фотоконкурса #ЯГолосую28 и «географический» хештег, например: #ЯГолосую28#Благовешенск или #ЯГолосую28#Завитинский район.

Отслеживать результаты конкурса можно на сайте яголосую28.рф. Там же можно отдать голос за понравившиеся фотографии.

Выкладывание фото в «ВКонтакте» или Instagram с указанием хештегов конкурса и номинации является подтверждением участия, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

В номинациях разыгрываются такие призы, как Apple iPhone 6, велосипед, экшн-камера и PowerBank.

Церемония награждения победителей состоится до 1 апреля.

Просмотров всего: 239

#выборы #конкурсы

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Комментарии
Показать все (15) Обсудить на форуме
  • Марсиянин с другой планеты

    Марсиянин с другой планеты
    3 часа назад

    А я не пойду на выборы.

  • изoниaзидoм

    изoниaзидoм
    3 часа назад

    да не иди,твой выбор

    и хорош деньги доить с граждан,которые наивно верят в добрые дела

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад



    участках, помимо прочего



    избирателей подкупаете

    совсем режЫм загибается

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад

    прям че то уже и жалко становится

    бедолаг горемычных

    но как подумаешь,что за бабло бьются

    не

    не жалко

    ф топку

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    Марсиянин с другой планеты

    А я не пойду на выборы.



    позиция страуса

  • Игорь Николаевич Павлов

    Игорь Николаевич Павлов
    2 часа назад

    А если в Фейсбуке выложить, то нещитаеца?

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    2 часа назад

    нет

    им надо чтоб ты свою тушку принес в избирательный участок

    на остальное пофиг

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    ты же вроде умный

    разве не лучше попытка протолкнуть своего кандидата?

    хотя,благодаря вот таким не хотящим и забившим едро всегда в плюсе!

    плачьте дальше!

  • Рубик Кубик

    Рубик Кубик
    2 часа назад

    Пусть разрушенные и опустевшие села на плакатах покажут.

  • full

    full
    2 часа назад

    Рубик Кубик

    Пусть разрушенные и опустевшие села на плакатах покажут.



    Самое забавное, что в этих селах явка будет на заглядение. Меня уже сегодня пытались охмурить на предмет явки и в качестве основного довода привели, что их за низкую явку некоторым образом имеют.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Да говорите прямо: Поимеют...

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    full

    Рубик Кубик

    Пусть разрушенные и опустевшие села на плакатах покажут.



    Самое забавное, что в этих селах явка будет на заглядение. Меня уже сегодня пытались охмурить на предмет явки и в качестве основного довода привели, что их за низкую явку некоторым образом имеют.



    Там самогон будут подавать.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    42 минуты назад

    Что только не придумают, чтобы загнать людей на переизбрание путина.

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    40 минут назад

    Семен Васильевич А.

    ты же вроде умный

    разве не лучше попытка протолкнуть своего кандидата?

    хотя,благодаря вот таким не хотящим и забившим едро всегда в плюсе!

    плачьте дальше!



    Может хоть так дойдёт до особо одарённых, что выбора -НЕТ.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    34 минуты назад

    Боятся они народа. За ж..пы свои боятся.

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