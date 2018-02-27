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27февраля
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сегодня, 18:14 0

«Медиашкола: Дальневосточный репортер» набирает молодых абитуриентов

«Медиашкола: Дальневосточный репортер» набирает молодых абитуриентов
Фото: insidehighered.com

На дальневосточном медиафоруме в Хабаровске «Фонд информационной поддержки социально-эконмического развития Дальнего Востока» объявил о запуске окружного проекта в ДФО по повышению квалификации молодых журналистов. Начался конкурсный набор в медиашколу, обучение будет бесплатным.

Образовательный процесс преимущественно пройдет в формате онлайн-трансляций лекций и вебинаров. Средняя интенсивность обучения составит около трех часов в неделю в вечернее для регионов Дальнего Востока время.

Структура обучения состоит из сочетания теоретических знаний и практических навыков. Организаторы планируют обеспечить большой набор мастер-классов, для организации которых будут приглашены ведущие эксперты медиа-сообщества федерального и регионального значения.

Примерно раз в квартал формат дистанционного вещания будет дополняться очными слетами участников проекта. Их планируют проводить во Владивостоке, Хабаровске, Якутске и Южно-Сахалинске, так как в них есть крупные университеты, готовящие специалистов в области журналистики.

«Сегодня весь Дальний Восток стал уникальной экспериментальной площадкой общероссийского масштаба, на которой отрабатываются нестандартные решения и технологии экономического и социального развития макрорегиона. Такого больше нет нигде в нашей стране. Как результат, президент России назвал развитие Дальнего Востока национальным приоритетом на весь XXI век, – заявил координатор проекта "Медиашкола: Дальневосточный репортер" Алексей Бабков. – Все это требует адекватного информационного сопровождения, так как, зачастую, население не имеет ясной картины происходящих изменений. Как результат – возникла идея реализовать обучающий эксперимент и в информационном пространстве, направленный на обеспечение качественной информационной повестки дальневосточного региона».

Чтобы попасть в медиашколу, надо пройти конкурсный отбор и попасть в число 45-50 победителей. К участию в проекте приглашаются молодые журналисты с опытом работы в СМИ не более трех лет и учащиеся вузов по творческим специальностям, ведущие активную практику в СМИ.

Конкурсный отбор будет проходить в два этапа: первый – с 27 февраля по 19 марта, когда все претенденты должны отправить через сайт проекта www.dfopress.ru свои данные и приложить по два образца своих текстов, опубликованных в СМИ. Один текст должен быть в формате новости объемом не более 5 тысяч знаков. Второй – аналитический материал объемом от 7 до 12 тысяч знаков. Все претенденты, допущенные ко второму отборочному туру, который будет проходить в период с 20 марта по 7 апреля, должны будут выполнить творческое задание и проявить умение находить и работать со спикерами.

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#образование #СМИ

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