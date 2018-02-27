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Амурские школьники показали, как владеют китайским языком

Амурские школьники показали, как владеют китайским языком

В Приамурье завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Свои знания учащиеся проверили по 22 предметам. Последнее испытание было по китайскому языку. Насколько сильны в китайском амурские школьники, оценит жительница КНР.

Одна из тех, кто проверил свои знания, – ученица гимназии № 1 Тынды Дарья Лобода. Школьница изучает китайский язык уже пятый год и не в первый раз принимает участие в олимпиадах. В прошлый раз она даже стала победительницей.

«Ну, задания, я бы не сказала, что очень сложные. Такие, адекватные. Где-то не знаешь, где-то кажется очень легко. Как-то средне», – отмечает Дарья.

Китайский язык сейчас изучают почти 2 тысячи амурских школьников. При этом за последние три года их число выросло в два раза. Язык соседней страны преподают в 8 школах области, из которых 4 – в Благовещенске.

Оценивает работы амурских школьников в этот раз Сяо Мей, директор Института Конфуция. Для нее китайский язык – родной.

«Я очень люблю русский язык, поэтому, когда училась в институте, выбрала себе специальность русский язык. У меня была мечта работать здесь, в России. В прошлом году у меня появилась возможность, и Хэйхэский университет отправил меня сюда работать», – рассказывает Сяо Мей.

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#Китай #образование #школа

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