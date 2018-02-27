В Сковородинском районе за 10 месяцев не решили проблему бактериологической лаборатории

Фото: connachttribune.ie

В Сковородине ликвидируют Центр гигиены и эпидемиологии по жд транспорту, который выполнял здесь функцию бактериологической лаборатории. О том, что город может остаться без баклаборатории, местные жители еще в мае 2017 года сообщили губернатору.

О проблеме ликвидации Центра гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту амурчане говорили в ходе работы Открытого правительства. Тогда же, в мае, было дано поручение областному минздраву региона разобраться с назревающей проблемой.

Губернатор области раскритиковал позицию по длительному решению проблемы, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Для решения проблемы необходимо учесть, что Сковородинский район – это территория приграничная и труднодоступная. Прошу организовать оказание этих медуслуг на базе Сковородинской районной больницы», – сказал Александр Козлов.

«Для открытия собственной лаборатории на базе районной больницы необходимо получение лицензии, приобретение оборудования и обучение специалистов. Для решения этих вопросов в Сковородино командирован главный внештатный бактериолог. В городе уже подобраны помещения, на базе которых будет размещен лабораторный комплекс», – рассказала зампред правительства Ольга Лысенко.