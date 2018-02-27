Владелец амурской львицы: я хотел тигренка, а мне подарили львенка (видео)

Молодая львица, которую недавно доставили из Пензы в Амурскую область, стала подарком руководителю одного из золотодобывающих предприятий Зейского района. Ранее он уже завел двух медведей, пару страусов и собаку редкой породы. Теперь большое семейство пополнила представительница семейства кошачьих.

Из-за негативной реакции в Интернете нынешний хозяин хищницы не хочет афишировать свое имя. Мужчина рассказал, что мечтал о маленьком тигренке, но друзья в итоге подарили ему маленькую львицу Киру – такое имя указано в паспорте хищницы. Менять кличку не стали.

«Мне ее друзья подарили в знак уважения. Я даже не ожидал. В Год собаки надо было собаку дарить, а они взяли и кошку дикую подарили. Она у меня сначала была в конторе три дня. Поцарапала кое-что, потом ей вагончик выделили. Она живет в загородном доме сейчас, в большом евровагончике 8 на 3 метра. Они жилые, там люди живут, просто сняли койки и сделали одну большую площадь. Она такая культурная: в туалет ходит в опилки», – рассказал хозяин экзотического питомца.

Животное было куплено у одного из пензенских заводчиков. По словам нынешнего владельца львицы, у этого заводчика есть и другие экзотические животные: черные пантеры, взрослые тигры.

По поводу задержания живого груза в Хабаровске, владелец объяснил, что это была обычная процедура проверки документов: «Не было никаких трудностей с доставкой. Я звонил сегодня в аэропорт Хабаровска. Документы на нее все были. Кто бы ее выпустил из Пензы, если бы у нее документов не было. На нее и веткнижка есть, чипы – все стоит у нее. Там не задержали, а просто проверяли документы».

По словам владельца, живой подарок вместе с доставкой обошелся покупателям в 300 тысяч рублей. В Приамурье животное летело с несколькими пересадками. Из Пензы львица прилетела в Москву, потом из Москвы – в Екатеринбург, оттуда – в Хабаровск. Еще 12 часов животное везли на машине в Приамурье. Говорят, в пути она вела себя хорошо.

«Она чуть-чуть переросла и на общение сильно не идет: агрессию свою показывает. Когда начинаешь на нее ошейник надевать, становится агрессивной. Я ее никому не показываю, а то она начинает больше злиться. Вот когда привыкнет, тогда можно будет. Более-менее она уже привыкла ко мне», – поделился мужчина.

По словам владельца, и он, и его ветеринар общались с заводчиком, у которого приобрели зверя. Мужчина рассказывает, что их полностью проинструктировали, как с хищницей нужно обращаться, как ухаживать и чем кормить. К примеру, запретили давать свинину и сладкое. Кормят ее в основном кониной. Дают и куриные грудки, которые, по словам хозяина, она очень любит. Сейчас львица весит 42 килограмма, по размерам напоминает большую рысь. Пока справляться с хищницей удается.

«Когда проявляет агрессию, рыкнешь на нее, пальцем указательным по носу постучишь, она раз и садится сразу. Выгуливаю ее быстро очень, потому что 10-15 минут на улице – и ее начинает колотить: лапы большие, площадь опоры большая, и она начинает лапы поднимать. Постоянно в тепле ее надо держать», – рассказал владелец.

Сейчас у него в планах искупать дикую кошку и подстричь ей когти. «Они ей не нужны – это ей в дикой природе для охоты надо. А сейчас ей когти не нужны – мясо мы и так ей даем», – объяснил хозяин львицы.

Мужчина является генеральным директором золотодобывающей артели в Зейском районе. Для 150 сотрудников предприятия держат большое подсобное хозяйство. Оно пока разрозненное, но сейчас идет строительство базы между Зеей и селом Гулик. Там отдельное теплое жилье с выходом на улицу построят и для львицы Киры. Помимо сельскохозяйственных животных и львицы, у мужчины есть еще два медведя, пара страусов и анатолийские овчарки.

«Я люблю животных, вот и все. У меня все началось с маленького медвежонка. Его охотники подкинули одной из бабушек в Черняево. Мы там трассу строили. Услышали, что продают медвежонка и купили. Месяца 2-3 ей было. Сейчас медведице Машке уже 6 лет. И самец у нас есть, ему 3,5 года. Есть кангалы турецкие – это анатолийские овчарки, их тоже в Амурской области нет – это достопримечательность Турции, у них там большие памятники этим собакам стоят. У нас есть возможность кормить животных, у нас тут столовая на территории базы», – рассказал мужчина.

Искать Кире пару владелец не будет. Львицу он собирается стерилизовать.

Кстати, по словам мужчины, у заводчика, который продал хищницу, есть тигрица, которая вскоре должна дать потомство. Но на вопрос, значит ли это, что вскоре в Амурскую область прилетит и тигренок, о котором так мечтал мужчина, он ответил отрицательно: «Нет, мне бы с львицей разобраться».

Это не первая подобная покупка в Амурской области. Как сообщало Амур.инфо, в августе 2016 года трехнедельного львенка привезли в Благовещенск. Его приобрели молодые супруги. Они поселили зверя в своей квартире, выделив ему отдельную комнату. Потом молодые люди планировали переселить хищника в вольер при загородном доме.