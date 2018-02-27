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Владелец амурской львицы: я хотел тигренка, а мне подарили львенка (видео)

Владелец амурской львицы: я хотел тигренка, а мне подарили львенка (видео)

Молодая львица, которую недавно доставили из Пензы в Амурскую область, стала подарком руководителю одного из золотодобывающих предприятий Зейского района. Ранее он уже завел двух медведей, пару страусов и собаку редкой породы. Теперь большое семейство пополнила представительница семейства кошачьих.

Из-за негативной реакции в Интернете нынешний хозяин хищницы не хочет афишировать свое имя. Мужчина рассказал, что мечтал о маленьком тигренке, но друзья в итоге подарили ему маленькую львицу Киру – такое имя указано в паспорте хищницы. Менять кличку не стали.

«Мне ее друзья подарили в знак уважения. Я даже не ожидал. В Год собаки надо было собаку дарить, а они взяли и кошку дикую подарили. Она у меня сначала была в конторе три дня. Поцарапала кое-что, потом ей вагончик выделили. Она живет в загородном доме сейчас, в большом евровагончике 8 на 3 метра. Они жилые, там люди живут, просто сняли койки и сделали одну большую площадь. Она такая культурная: в туалет ходит в опилки», – рассказал хозяин экзотического питомца.

Животное было куплено у одного из пензенских заводчиков. По словам нынешнего владельца львицы, у этого заводчика есть и другие экзотические животные: черные пантеры, взрослые тигры.

По поводу задержания живого груза в Хабаровске, владелец объяснил, что это была обычная процедура проверки документов: «Не было никаких трудностей с доставкой. Я звонил сегодня в аэропорт Хабаровска. Документы на нее все были. Кто бы ее выпустил из Пензы, если бы у нее документов не было. На нее и веткнижка есть, чипы – все стоит у нее. Там не задержали, а просто проверяли документы».

По словам владельца, живой подарок вместе с доставкой обошелся покупателям в 300 тысяч рублей. В Приамурье животное летело с несколькими пересадками. Из Пензы львица прилетела в Москву, потом из Москвы – в Екатеринбург, оттуда – в Хабаровск. Еще 12 часов животное везли на машине в Приамурье. Говорят, в пути она вела себя хорошо.

«Она чуть-чуть переросла и на общение сильно не идет: агрессию свою показывает. Когда начинаешь на нее ошейник надевать, становится агрессивной. Я ее никому не показываю, а то она начинает больше злиться. Вот когда привыкнет, тогда можно будет. Более-менее она уже привыкла ко мне», – поделился мужчина.

По словам владельца, и он, и его ветеринар общались с заводчиком, у которого приобрели зверя. Мужчина рассказывает, что их полностью проинструктировали, как с хищницей нужно обращаться, как ухаживать и чем кормить. К примеру, запретили давать свинину и сладкое. Кормят ее в основном кониной. Дают и куриные грудки, которые, по словам хозяина, она очень любит. Сейчас львица весит 42 килограмма, по размерам напоминает большую рысь. Пока справляться с хищницей удается.

«Когда проявляет агрессию, рыкнешь на нее, пальцем указательным по носу постучишь, она раз и садится сразу. Выгуливаю ее быстро очень, потому что 10-15 минут на улице – и ее начинает колотить: лапы большие, площадь опоры большая, и она начинает лапы поднимать. Постоянно в тепле ее надо держать», – рассказал владелец.

Сейчас у него в планах искупать дикую кошку и подстричь ей когти. «Они ей не нужны – это ей в дикой природе для охоты надо. А сейчас ей когти не нужны – мясо мы и так ей даем», – объяснил хозяин львицы.

Мужчина является генеральным директором золотодобывающей артели в Зейском районе. Для 150 сотрудников предприятия держат большое подсобное хозяйство. Оно пока разрозненное, но сейчас идет строительство базы между Зеей и селом Гулик. Там отдельное теплое жилье с выходом на улицу построят и для львицы Киры. Помимо сельскохозяйственных животных и львицы, у мужчины есть еще два медведя, пара страусов и анатолийские овчарки.

«Я люблю животных, вот и все. У меня все началось с маленького медвежонка. Его охотники подкинули одной из бабушек в Черняево. Мы там трассу строили. Услышали, что продают медвежонка и купили. Месяца 2-3 ей было. Сейчас медведице Машке уже 6 лет. И самец у нас есть, ему 3,5 года. Есть кангалы турецкие – это анатолийские овчарки, их тоже в Амурской области нет – это достопримечательность Турции, у них там большие памятники этим собакам стоят. У нас есть возможность кормить животных, у нас тут столовая на территории базы», – рассказал мужчина.

Искать Кире пару владелец не будет. Львицу он собирается стерилизовать.

Кстати, по словам мужчины, у заводчика, который продал хищницу, есть тигрица, которая вскоре должна дать потомство. Но на вопрос, значит ли это, что вскоре в Амурскую область прилетит и тигренок, о котором так мечтал мужчина, он ответил отрицательно: «Нет, мне бы с львицей разобраться».

Это не первая подобная покупка в Амурской области. Как сообщало Амур.инфо, в августе 2016 года трехнедельного львенка привезли в Благовещенск. Его приобрели молодые супруги. Они поселили зверя в своей квартире, выделив ему отдельную комнату. Потом молодые люди планировали переселить хищника в вольер при загородном доме.

Просмотров всего: 1372

#животные #жизнь

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Комментарии
Показать все (35) Обсудить на форуме
  • Терминатор

    Терминатор
    3 часа назад

    Павлины говоришь. Ну ну. А вообще, кто животных любит по -настоящему, тот держать в клетке и тем более стерилизовать их не будет, это противоестественно. Откуда столько излишков мяса для кормления зоопарка, просто интересно, наверное рабочие свою долю из пайка жертвуют?!

  • Ветерок100

    Ветерок100
    3 часа назад

    чем бы богач не тешился

  • Ветерок100

    Ветерок100
    3 часа назад

    чем бы богач не тешился

  • гусеница

    гусеница
    3 часа назад

    Интересно бы узнать, как там поживает лев, есть ли у него вольер, сколько набрал кг., любимое блюдо ....ну и все в том же роде

    С интересом

  • Тише воды

    Тише воды
    3 часа назад

    Этой львице повезло... а герою прошлой статьи не очень... И все такие - «мы не хотели бы обнародовать» имя... конечно . Никто не узнает, думаете ??? Нам посчастливилось жить рядом с этим львом

  • Соната

    Соната
    3 часа назад

    скоро зоопарк в Зее-Гулике будет) зейцы не оценили как-то

  • Тише воды

    Тише воды
    3 часа назад

    Кстати льва того увезли некоторое время назад в неизвестном направлении... после того, как он стояк отопления выдрал с мясом. Уважаемый Амур.Инфо, не хотите ли передать информацию в прокуратуру для проверки судьбы льва , жив ли он? У вас же есть Контакты и имена владельцев , раз вы брали интервью

  • Тише воды

    Тише воды
    3 часа назад

    А то там попахивает «жестоким обращением с животными». И ни в какой вольер того беднягу не перевозили , это было сказано для красного словца.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    3 часа назад

    чет не видно форумных борцунов за социальную справедливость

    ссутся тявкнуть видимо!

  • батарейка

    батарейка
    3 часа назад

    Да, мне тоже интересно, может его уже и в живых нет

  • Тише воды

    Тише воды
    3 часа назад

    батарейка

    Да, мне тоже интересно, может его уже и в живых нет



    Дааа... очень интересно...

  • Тише воды

    Тише воды
    3 часа назад

    батарейка

    Да, мне тоже интересно, может его уже и в живых нет



    А ещё интересно, чем люди руководствуются , заводя двухтонное хищное животное в квартире многоэтажного дома

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    3 часа назад

    Тише воды

    батарейка

    Да, мне тоже интересно, может его уже и в живых нет



    А ещё интересно, чем люди руководствуются , заводя двухтонное хищное животное в квартире многоэтажного дома



    они что,слона там заводили

    двухтонное животное

  • гусеница

    гусеница
    3 часа назад

    Тише воды

    Кстати льва того увезли некоторое время назад в неизвестном направлении... после того, как он стояк отопления выдрал с мясом. Уважаемый Амур.Инфо, не хотите ли передать информацию в прокуратуру для проверки судьбы льва , жив ли он? У вас же есть Контакты и имена владельцев , раз вы брали интервью



    Ого....действительно интересно было бы узнать. Бедный кис на улице то зима. Да уж соседство скажем - жуткое.

    С уважением

  • Тише воды

    Тише воды
    3 часа назад

    Семен Васильевич А.

    Тише воды

    батарейка

    Да, мне тоже интересно, может его уже и в живых нет



    А ещё интересно, чем люди руководствуются , заводя двухтонное хищное животное в квартире многоэтажного дома



    они что,слона там заводили

    двухтонное животное



    Ой пардон!

  • Тише воды

    Тише воды
    3 часа назад

    Семен Васильевич А.

    Тише воды

    батарейка

    Да, мне тоже интересно, может его уже и в живых нет



    А ещё интересно, чем люди руководствуются , заводя двухтонное хищное животное в квартире многоэтажного дома



    они что,слона там заводили

    двухтонное животное



    Два центнера ))

  • гусеница

    гусеница
    3 часа назад

    Вот, где работа для зоозащитников!

    С уважением

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Странности психики.

    Ну и что дальше, когда взрослая будет?

    Медведь тот еще на мясо годится, а львица?

    Ведь там работа. Хозяин золото добывает, а не бизнесом зоопарковым занят.

  • Тише воды

    Тише воды
    2 часа назад

    OT

    Странности психики.

    Ну и что дальше, когда взрослая будет?

    Медведь тот еще на мясо годится, а львица?

    Ведь там работа. Хозяин золото добывает, а не бизнесом зоопарковым занят.



    Ему хоть подарили, хоть какие-то условия есть -вольер ... А тут представьте в комнате в квартире ... Без прогулок ... в 4 стенах...А потом , когда неудобен стал - на свалку .. или куда там его увезли

  • гусеница

    гусеница
    2 часа назад

    Тише воды

    OT

    Странности психики.

    Ну и что дальше, когда взрослая будет?

    Медведь тот еще на мясо годится, а львица?

    Ведь там работа. Хозяин золото добывает, а не бизнесом зоопарковым занят.



    Ему хоть подарили, хоть какие-то условия есть -вольер ... А тут представьте в комнате в квартире ... Без прогулок ... в 4 стенах...А потом , когда неудобен стал - на свалку .. или куда там его увезли



    Издевательство и над животным и над соседями многоквартирного дома. Надо расчитывать свои " хотелки" ( иначе не скажешь) и нести ответственность - это живое существо, а не игрушка.

    С уважением

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Тише воды

    OT

    Странности психики.

    Ну и что дальше, когда взрослая будет?

    Медведь тот еще на мясо годится, а львица?

    Ведь там работа. Хозяин золото добывает, а не бизнесом зоопарковым занят.



    Ему хоть подарили, хоть какие-то условия есть -вольер ... А тут представьте в комнате в квартире ... Без прогулок ... в 4 стенах...А потом , когда неудобен стал - на свалку .. или куда там его увезли



    Дак если-б с такой странной психикой он в городе содержал-бы этих зверюг.......

    А впрочем там ведь тоже люди есть и посторонние могут появиться.

    Ну вообще-то известно, что зверь чем приучен питаться, к тому он и тянется, но хищника и особенно у кошачьих работает всегда инстинкт охотника и инстинкт неприятия чужого.

  • Тише воды

    Тише воды
    2 часа назад

    OT

    Тише воды

    OT

    Странности психики.

    Ну и что дальше, когда взрослая будет?

    Медведь тот еще на мясо годится, а львица?

    Ведь там работа. Хозяин золото добывает, а не бизнесом зоопарковым занят.



    Ему хоть подарили, хоть какие-то условия есть -вольер ... А тут представьте в комнате в квартире ... Без прогулок ... в 4 стенах...А потом , когда неудобен стал - на свалку .. или куда там его увезли



    Дак если-б с такой странной психикой он в городе содержал-бы этих зверюг.......

    А впрочем там ведь тоже люди есть и посторонние могут появиться.

    Ну вообще-то известно, что зверь чем приучен питаться, к тому он и тянется, но хищника и особенно у кошачьих работает всегда инстинкт охотника и инстинкт неприятия чужого.



    Ну вот у нас в соседней квартире держал один льва... что скажете ??

  • Тише воды

    Тише воды
    2 часа назад

    OT

    Тише воды

    OT

    Странности психики.

    Ну и что дальше, когда взрослая будет?

    Медведь тот еще на мясо годится, а львица?

    Ведь там работа. Хозяин золото добывает, а не бизнесом зоопарковым занят.



    Ему хоть подарили, хоть какие-то условия есть -вольер ... А тут представьте в комнате в квартире ... Без прогулок ... в 4 стенах...А потом , когда неудобен стал - на свалку .. или куда там его увезли



    Дак если-б с такой странной психикой он в городе содержал-бы этих зверюг.......

    А впрочем там ведь тоже люди есть и посторонние могут появиться.

    Ну вообще-то известно, что зверь чем приучен питаться, к тому он и тянется, но хищника и особенно у кошачьих работает всегда инстинкт охотника и инстинкт неприятия чужого.



    В ноябре 2016 тут о них статья была на амур.инфо. Они писали - пока в квартире живет львёнок, а потом переедет в вольер , в загородном доме. А нифига что то не увезли его, пока он стояк отопления не выдрал и не затопил им всю квартиру , и соседей тоже . И где этот лев теперь - ищи свищи... года два ему уже было, килограм 150 наверно ..

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Тише воды

    OT

    Тише воды

    OT

    Странности психики.

    Ну и что дальше, когда взрослая будет?

    Медведь тот еще на мясо годится, а львица?

    Ведь там работа. Хозяин золото добывает, а не бизнесом зоопарковым занят.



    Ему хоть подарили, хоть какие-то условия есть -вольер ... А тут представьте в комнате в квартире ... Без прогулок ... в 4 стенах...А потом , когда неудобен стал - на свалку .. или куда там его увезли



    Дак если-б с такой странной психикой он в городе содержал-бы этих зверюг.......

    А впрочем там ведь тоже люди есть и посторонние могут появиться.

    Ну вообще-то известно, что зверь чем приучен питаться, к тому он и тянется, но хищника и особенно у кошачьих работает всегда инстинкт охотника и инстинкт неприятия чужого.



    Ну вот у нас в соседней квартире держал один льва... что скажете ??



    Дак он держал или еще держит?

    Я не думаю, что общественность не возмутится. Ведь за детей беспокоятся.

    Кстати в Пензе тот что подарил львицу он видимо в зообизнесе.

  • Тише воды

    Тише воды
    2 часа назад

    OT

    Тише воды

    OT

    Тише воды

    OT

    Странности психики.

    Ну и что дальше, когда взрослая будет?

    Медведь тот еще на мясо годится, а львица?

    Ведь там работа. Хозяин золото добывает, а не бизнесом зоопарковым занят.



    Ему хоть подарили, хоть какие-то условия есть -вольер ... А тут представьте в комнате в квартире ... Без прогулок ... в 4 стенах...А потом , когда неудобен стал - на свалку .. или куда там его увезли



    Дак если-б с такой странной психикой он в городе содержал-бы этих зверюг.......

    А впрочем там ведь тоже люди есть и посторонние могут появиться.

    Ну вообще-то известно, что зверь чем приучен питаться, к тому он и тянется, но хищника и особенно у кошачьих работает всегда инстинкт охотника и инстинкт неприятия чужого.



    Ну вот у нас в соседней квартире держал один льва... что скажете ??



    Дак он держал или еще держит?

    Я не думаю, что общественность не возмутится. Ведь за детей беспокоятся.



    После потопа увёз куда то ... вот думаем куда

  • Тише воды

    Тише воды
    2 часа назад

    Может на свалку, как думаете?

  • OT

    OT
    2 часа назад

    Тише воды

    OT

    Тише воды

    OT

    Тише воды

    OT

    Странности психики.

    Ну и что дальше, когда взрослая будет?

    Медведь тот еще на мясо годится, а львица?

    Ведь там работа. Хозяин золото добывает, а не бизнесом зоопарковым занят.



    Ему хоть подарили, хоть какие-то условия есть -вольер ... А тут представьте в комнате в квартире ... Без прогулок ... в 4 стенах...А потом , когда неудобен стал - на свалку .. или куда там его увезли



    Дак если-б с такой странной психикой он в городе содержал-бы этих зверюг.......

    А впрочем там ведь тоже люди есть и посторонние могут появиться.

    Ну вообще-то известно, что зверь чем приучен питаться, к тому он и тянется, но хищника и особенно у кошачьих работает всегда инстинкт охотника и инстинкт неприятия чужого.



    Ну вот у нас в соседней квартире держал один льва... что скажете ??



    Дак он держал или еще держит?

    Я не думаю, что общественность не возмутится. Ведь за детей беспокоятся.



    После потопа увёз куда то ... вот думаем куда



    Ну не от потопа увез. Скорее понимает, что нужны иные безлюдные пустыни или зообизнез для зрителей.

  • Тише воды

    Тише воды
    2 часа назад

    OT

    Тише воды

    OT

    Тише воды

    OT

    Тише воды

    OT

    Странности психики.

    Ну и что дальше, когда взрослая будет?

    Медведь тот еще на мясо годится, а львица?

    Ведь там работа. Хозяин золото добывает, а не бизнесом зоопарковым занят.



    Ему хоть подарили, хоть какие-то условия есть -вольер ... А тут представьте в комнате в квартире ... Без прогулок ... в 4 стенах...А потом , когда неудобен стал - на свалку .. или куда там его увезли



    Дак если-б с такой странной психикой он в городе содержал-бы этих зверюг.......

    А впрочем там ведь тоже люди есть и посторонние могут появиться.

    Ну вообще-то известно, что зверь чем приучен питаться, к тому он и тянется, но хищника и особенно у кошачьих работает всегда инстинкт охотника и инстинкт неприятия чужого.



    Ну вот у нас в соседней квартире держал один льва... что скажете ??



    Дак он держал или еще держит?

    Я не думаю, что общественность не возмутится. Ведь за детей беспокоятся.



    После потопа увёз куда то ... вот думаем куда



    Ну не от потопа увез. Скорее понимает, что нужны иные безлюдные пустыни или зообизнез для зрителей.



    Нут а стояк же надо было пустить сантехников ремонтировать!

  • Тише воды

    Тише воды
    2 часа назад

    Не со львом же его монтировать

  • Тише воды

    Тише воды
    2 часа назад

    OT

    Тише воды

    OT

    Тише воды

    OT

    Тише воды

    OT

    Странности психики.

    Ну и что дальше, когда взрослая будет?

    Медведь тот еще на мясо годится, а львица?

    Ведь там работа. Хозяин золото добывает, а не бизнесом зоопарковым занят.



    Ему хоть подарили, хоть какие-то условия есть -вольер ... А тут представьте в комнате в квартире ... Без прогулок ... в 4 стенах...А потом , когда неудобен стал - на свалку .. или куда там его увезли



    Дак если-б с такой странной психикой он в городе содержал-бы этих зверюг.......

    А впрочем там ведь тоже люди есть и посторонние могут появиться.

    Ну вообще-то известно, что зверь чем приучен питаться, к тому он и тянется, но хищника и особенно у кошачьих работает всегда инстинкт охотника и инстинкт неприятия чужого.



    Ну вот у нас в соседней квартире держал один льва... что скажете ??



    Дак он держал или еще держит?

    Я не думаю, что общественность не возмутится. Ведь за детей беспокоятся.



    После потопа увёз куда то ... вот думаем куда



    Ну не от потопа увез. Скорее понимает, что нужны иные безлюдные пустыни или зообизнез для зрителей.



    Если бы понимал, не держал бы его два года в квартире

  • full

    full
    2 часа назад

    «Я люблю животных, вот и все. - Прикольная любовь у чувака. Может, все таки себя он любит?

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Эх раньше зоопарк был в Благовещенске. А сил у губернатора нет его восстановить. Вот и приходится людям держать животных, кто дома, кто на прииске. Мы тоже держали медведя. Сначала игрался с детьми года два,но почему то пьяных не любил. Но потом природа взяла свое и пришлось в клетку посадить т.е изолировать от людей. Ну а потом как и везде на мясо. В лес же не отпустишь, да он и не уйдет.

  • OT

    OT
    1 час назад

    Raf Rafovich

    Эх раньше зоопарк был в Благовещенске. А сил у губернатора нет его восстановить. Вот и приходится людям держать животных, кто дома, кто на прииске. Мы тоже держали медведя. Сначала игрался с детьми года два,но почему то пьяных не любил. Но потом природа взяла свое и пришлось в клетку посадить т.е изолировать от людей. Ну а потом как и везде на мясо. В лес же не отпустишь, да он и не уйдет.



    Вот я о том и говорю. Зоопарк нужно в таких случаях иметь. Но частное содержание вообще под запрет надо вводить на таких хищных животных. Это не забава. Вот вы пишете, что мол "потом природа взяла у медведя свое". А как это вовремя вам удалось выявить?. Ведь риск был? Ведь был риск.

  • мальвина карловна

    мальвина карловна
    58 минут назад

    Мдээээ. Я ещё в прошлый раз писала, что та парочка, которая завела львёнка - недалекая. И плакать они будут горькими слезами. Ну вот. Что и требовалось доказать. Лицемерные мрази даже не перевезли зверя в вольер, а мучали нахождением в комнате. А все понты. А всё хотелки. Теперь бедная кошка не ясно где. Не ясна ее судьба. Мозги у Гудвина бы попросили... Ровно как и друзья этого директора. Льва подарить. Льваааааа. Я поражаюсь тупицам.

  • Тише воды

    Тише воды
    40 минут назад

    мальвина карловна

    Мдээээ. Я ещё в прошлый раз писала, что та парочка, которая завела львёнка - недалекая. И плакать они будут горькими слезами. Ну вот. Что и требовалось доказать. Лицемерные мрази даже не перевезли зверя в вольер, а мучали нахождением в комнате. А все понты. А всё хотелки. Теперь бедная кошка не ясно где. Не ясна ее судьба. Мозги у Гудвина бы попросили... Ровно как и друзья этого директора. Льва подарить. Льваааааа. Я поражаюсь тупицам.



    Вот и я про Гудвина вспоминала ... Знаете, что эти «горе-олигархи» сказали на вопрос- как эта идея завести льва в квартире вам в голову ? Цитирую: «Не, ну прикольно было сначала...Первый год. Пока он не вырос...» Стилистика автора, так сказать , сохранена... И это взрослый человек, возможно даже с высшим образованием ... Печально все это ...

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