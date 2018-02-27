Некоторые амурчане смогут выбирать президента, не выходя из дома

Амурчанам, которые не смогут самостоятельно проголосовать на выборах президента, окажут помощь. Сотрудники избирательных комиссий уже начали поквартирный обход пожилых людей и инвалидов, которые имеют право подать заявку на домашнее голосование.

В Амурской области проживают более 50 тысяч инвалидов. Из них 5,5 тысячи имеют физические ограничения, сообщили в Пенсионном фонде. Речь идет о слепых, глухих, инвалидах-колясочниках. Они могут проголосовать дома. Также закон не запрещает голосовать дома и тем, кому больше 70 лет. Сейчас специалисты избиркома обходят квартиры этих людей, чтобы выяснить потребность избирателей – смогут ли они сами прийти на выборы или необходимо будет организовать комиссию для выезда. Заявления начнут принимать с 10 марта.

«Приходили один раз. Мне сказали – я вас записала, чтобы к вам пришли голосовать. Предпоследний раз я ходил на выборы, а вот последний раз я уже не ходил, потому что у меня сил нет уже. Не дойду», – рассказал житель Благовещенска Геннадий Комиссаров.

«Мы спрашиваем, смогут ли они прийти во время голосования на избирательный участок, чтобы проголосовать. Если нет, то предлагаем заполнить заявление и поставить подпись, чтобы после 7 марта включительно мы смогли позвонить и ещё раз подтвердить необходимость выезда в день голосования к ним на дом для голосования», – сказал член участковой избирательной комиссии № 317 Благовещенска Алексей Милинский.

Всего в Амурской области в день голосования откроется 750 избирательных участков и 20 временных. Впервые один участок откроют для лиц без определённого места жительства. В списках избирателей больше 600 тысяч фамилий.