Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:14 2

Некоторые амурчане смогут выбирать президента, не выходя из дома

Амурчанам, которые не смогут самостоятельно проголосовать на выборах президента, окажут помощь. Сотрудники избирательных комиссий уже начали поквартирный обход пожилых людей и инвалидов, которые имеют право подать заявку на домашнее голосование.

В Амурской области проживают более 50 тысяч инвалидов. Из них 5,5 тысячи имеют физические ограничения, сообщили в Пенсионном фонде. Речь идет о слепых, глухих, инвалидах-колясочниках. Они могут проголосовать дома. Также закон не запрещает голосовать дома и тем, кому больше 70 лет. Сейчас специалисты избиркома обходят квартиры этих людей, чтобы выяснить потребность избирателей – смогут ли они сами прийти на выборы или необходимо будет организовать комиссию для выезда. Заявления начнут принимать с 10 марта.

«Приходили один раз. Мне сказали – я вас записала, чтобы к вам пришли голосовать. Предпоследний раз я ходил на выборы, а вот последний раз я уже не ходил, потому что у меня сил нет уже. Не дойду», – рассказал житель Благовещенска Геннадий Комиссаров.

«Мы спрашиваем, смогут ли они прийти во время голосования на избирательный участок, чтобы проголосовать. Если нет, то предлагаем заполнить заявление и поставить подпись, чтобы после 7 марта включительно мы смогли позвонить и ещё раз подтвердить необходимость выезда в день голосования к ним на дом для голосования», – сказал член участковой избирательной комиссии № 317 Благовещенска Алексей Милинский.

Всего в Амурской области в день голосования откроется 750 избирательных участков и 20 временных. Впервые один участок откроют для лиц без определённого места жительства. В списках избирателей больше 600 тысяч фамилий.

Просмотров всего: 228

#выборы

распечатать

Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • matushka

    matushka
    2 часа назад

    А почему не все смогут голосовать заранее?

  • Рубик Кубик

    Рубик Кубик
    2 часа назад

    Ага типа поехали и типа белютеней привезли.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

На «Формирование комфортной городской среды» в Приамурье выделят 188,7 миллиона рублей
Общество 15

На выборах президента в Приамурье проведут конкурс фотографий

Общество

На избирательных участках Благовещенска 18 марта будут дежурить врачи
Общество 15

Благовещенцы смогут найти свой избирательный участок через Интернет