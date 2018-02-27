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27февраля
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сегодня, 16:59 0

В Райчихинске из-за превышения эпидпорога перенесли областное первенство по футболу

В Райчихинске из-за превышения эпидпорога перенесли областное первенство по футболу
Фото: click3.com.br

В Райчихинске в связи с превышением эпидемиологического порога запретили проводить массовые мероприятия. В частности, из-за роста заболеваемости в городе не будет проводиться областное первенство по футболу среди юношей 2004-2005 годов рождения, которое должно пройти 1–4 марта.

Как пояснил председатель Амурского футбольного союза Владимир Колпаков, соревнования перенесли на основании распоряжения мэра Райчихинска.

«Первенство состоится, только позже, 15–18 марта, – пояснил Владимир Георгиевич. – Это уже третье областное первенство в этом сезоне для разных возрастов юных футболистов».

Соревнования пройдут в спорткомплексе «Горняк», участвовать в них будут команды Белогорска, Благовещенска. Райчихинска. Прогресса и других городов и районов Приамурья.

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#дети #Райчихинск #спорт

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