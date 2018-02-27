Благовещенки завоевали серебро и бронзу на фестивале восточного танца в Хабаровске

С 23 по 25 февраля в Хабаровске прошел танцевальный фестиваль «По звездному пути». Его участники состязались в мастерстве исполнения восточного танца. Участие приняли и девушки из Благовещенска, которые завоевали четыре серебряные и одну бронзовую медали.

Столицу Приамурья на фестивале представляли воспитанницы школы восточного танца «Адара» Аврора Щёголева и Вероника Зайцева. Как рассказала Аврора ИА «Амур.инфо», фестиваль «По звездному пути» проходит на протяжении девяти лет. В этом году за победу боролись участники из Благовещенска, Хабаровска и Владивостока. Состязания проходили в четырех возрастных категориях.

В итоге Аврора завоевала три серебряные медали, а Вероника – серебряную и бронзовую. Девушки также посетили мастер-классы известных в России педагогов восточного танца. Благовещенки принимают участие в этом фестивале не первый год.