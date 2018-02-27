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Амурские охотоведы прошли больше тысячи километров, чтобы посчитать следы животных

Амурские охотоведы прошли больше тысячи километров, чтобы посчитать следы животных
Фото: riavrn.ru

В амурских заказниках закончили зимние учеты животных по следам на снегу. До 1 марта эта работа будет завершена и на территориях охотугодий по всей области. Результаты свежей переписи звериного населения появятся к началу апреля.

Масштабная работа по проведению зимних учетов стартовала в Приамурье 1 января и прошла в штатном режиме, без происшествий. За это время около 50 охотоведов и егерей Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ прошли пешком и на лыжах огромные расстояния. Протяженность маршрутов по особо охраняемым территориям составляет около 900 километров. При этом большую часть их них, согласно методикам, проходят дважды. В первых раз затираются старые следы животных, а через сутки маршрут проходят еще раз – для учета.

Специалисты пересчитали 20 видов зверей и птиц, обитающих на территории Приамурья. При этом учеты медведей, барсуков, ондатр и енотовидных собак, которые в это время года либо спят, либо отсиживаются по норам, специалистам еще предстоит делать весной. Также уже в теплое время начнут пересчитывать прилетевших дальневосточных аистов и журавлей.

«Выводы пока делать рано. Специалисты только начали обрабатывать результаты учетов. Можно предположить лишь, что сохранится тенденция постепенного роста численности копытных животных в заказниках», – отметил замначальника Дирекции по охране и использованию животного мира и ООПТ Андрей Тарасов.

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#животные #природа

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Комментарии
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  • timberland3

    timberland3
    4 часа назад

    неплохо

  • foxik62

    foxik62
    3 часа назад

    Неплохо. Взять Благовещенский район. Лосей нет совсем (и уже не будет никогда). Кабанов с сотню осталось. Изюбрей с десяток. Косули с полтинник. Вот вам и стойкий прирост. Лет через десять потомкам зверюшек на картинках показывать будем.

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