Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2018, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:16 1

Шимановск полностью готов к весеннему пожароопасному периоду

Шимановск полностью готов к весеннему пожароопасному периоду
Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В Приамурье проводятся проверки готовности населенных пунктов к весеннему пожароопасному периоду. 27 февраля специальная комиссия работала в Шимановске и Шимановском районе. По ее заключению, город и район на 100 % готовы к этому периоду.

Планы подготовки муниципальных образований к пожароопасному периоду были разработаны и утверждены еще осенью 2017 года. Согласно им, в населенных пунктах Приамурья проводятся обустройство защитных полос, снос бесхозных строений, уборка от мусора и сухой растительности самих населенных пунктов и прилегающей к ним территории.

На этой неделе специалисты проверяют планы-схемы предстоящих отжигов, опасные участки населенных пунктов, наличие и состояние защитных полос, готовность добровольных пожарных формирований, исправность техники, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.

Просмотров всего: 177

#пожары #Шимановск

распечатать

Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    не говорите гоп, пока не перепрыгните.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Происшествия 1

При пожаре в Чигирях сгорел ремонтный бокс
Происшествия 1

В селе Чигири борются с крупным пожаром (видео)
Происшествия 1

В Свободном произошел пожар на частном подворье
Происшествия

В микрорайоне Благовещенска от пожара пострадал человек