Шимановск полностью готов к весеннему пожароопасному периоду

Фото: пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ

В Приамурье проводятся проверки готовности населенных пунктов к весеннему пожароопасному периоду. 27 февраля специальная комиссия работала в Шимановске и Шимановском районе. По ее заключению, город и район на 100 % готовы к этому периоду.

Планы подготовки муниципальных образований к пожароопасному периоду были разработаны и утверждены еще осенью 2017 года. Согласно им, в населенных пунктах Приамурья проводятся обустройство защитных полос, снос бесхозных строений, уборка от мусора и сухой растительности самих населенных пунктов и прилегающей к ним территории.

На этой неделе специалисты проверяют планы-схемы предстоящих отжигов, опасные участки населенных пунктов, наличие и состояние защитных полос, готовность добровольных пожарных формирований, исправность техники, сообщает пресс-служба Амурского центра ГЗ и ПБ.