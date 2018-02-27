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27февраля
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сегодня, 16:15 2

Амурчанка пыталась купить шубу через Интернет и потеряла более 30 тысяч рублей

Амурчанка пыталась купить шубу через Интернет и потеряла более 30 тысяч рублей

Жительница Шимановска пыталась купить норковую шубу через интернет-сайт. Она договорилась с продавцом и перевела ему более 30 тысяч рублей. Однако товар так и не получила, на связь с продавцами, оказавшимися мошенниками, выйти не может.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества.

Предварительно установлено, что женщина на одном из сайтов увидела объявление по продаже норковой шубы. Она сделала заказ и перевела на обозначенный продавцами расчетный счет более тридцати тысяч рублей. Покупательнице сообщили, что покупку отправят в тот же день и скажут номер трека для отслеживания посылки. Однако обещанная информация так и не поступила.

Женщина попыталась связаться с продавцом по оставленному для контакта номеру телефона, но на связь с ним выйти не удалось. Кроме того, на странице сайта, через который потерпевшая оформила заказ, доступ ей был заблокирован.

В полиции по факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба областного управления МВД.

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#интернет #криминал #происшествия #торговля

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Комментарии
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  • nana404

    nana404
    5 часов назад

    вот уже даже неинтересно ну сколько лохов за столь короткое время, вы меня конечно извинит но у меня в голове не укладывается у вас что вообще мозгов нет? ну неужели нельзя договориться оплатить наложенным платежом?к примеру? да заплатите тариф сверху зато товар к вам придет 100 %

  • DimonS

    DimonS
    5 часов назад

    Норковая шуба. За 30 000... Кто-то ноликом ошибся?

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