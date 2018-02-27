Амурчанка пыталась купить шубу через Интернет и потеряла более 30 тысяч рублей

Жительница Шимановска пыталась купить норковую шубу через интернет-сайт. Она договорилась с продавцом и перевела ему более 30 тысяч рублей. Однако товар так и не получила, на связь с продавцами, оказавшимися мошенниками, выйти не может.

Потерпевшая обратилась в полицию с заявлением о том, что стала жертвой мошенничества.

Предварительно установлено, что женщина на одном из сайтов увидела объявление по продаже норковой шубы. Она сделала заказ и перевела на обозначенный продавцами расчетный счет более тридцати тысяч рублей. Покупательнице сообщили, что покупку отправят в тот же день и скажут номер трека для отслеживания посылки. Однако обещанная информация так и не поступила.

Женщина попыталась связаться с продавцом по оставленному для контакта номеру телефона, но на связь с ним выйти не удалось. Кроме того, на странице сайта, через который потерпевшая оформила заказ, доступ ей был заблокирован.

В полиции по факту мошенничества возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Проводятся мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению, сообщает пресс-служба областного управления МВД.