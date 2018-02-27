На избирательных участках Благовещенска 18 марта будут дежурить врачи

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18 марта, в день выборов президента РФ, на 58 избирательных участках в Благовещенске будут дежурить бригады медиков. В их состав войдут врач (фельдшер), медицинская сестра и волонтеры-студенты из Амурского медицинского колледжа. Медработники проведут диагностику здоровья граждан, пришедших на голосование.

«Задача наших медработников – максимально помочь людям старшего возраста, которые ответственно относятся к своему гражданскому долгу, но не всегда внимательны к собственному здоровью. Поэтому мы постараемся воспользоваться случаем и проверим уровень глюкозы у амурчан. Любой житель области, если вдруг почувствует себя неважно, может обратиться к дежурному доктору возле избирательного участка», – говорит министр здравоохранения области Андрей Субботин.

Глюкометры и тест-полоски для определения уровня сахара в крови поступят в 418 избирательных участков Приамурья, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Перечень адресов, где будет производиться замер уровня сахара в крови, составлен и утвержден местными властями.

В данный момент в министерстве здравоохранения формируются пофамильные списки медицинских бригад.