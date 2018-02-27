Жительница Возжаевки плеснула растительное масло в лицо преступнику

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В дежурную часть МО МВД России «Белогорский» поступило сообщение о том, что в селе Возжаевка неизвестный напал на женщину, требуя денег. Но потерпевшая смогла отбиться от злоумышленника. Она плеснула в лицо преступнику растительное масло.

Предварительно установлено, что потерпевшая, услышав лай собаки, вышла во двор, где увидела незнакомого мужчину. Он, угрожая женщине острым предметом, потребовал деньги. Зайдя вместе со злоумышленником в дом, потерпевшей удалось освободится и плеснуть в лицо ему растительным маслом. После чего мужчина скрылся с места происшествия.

На розыск мужчины незамедлительно были ориентированы все наружные наряды и патрули. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские в течение трех часов установили личность злоумышленника. Мужчину 1979 года рождения задержали, когда он собирался покинуть окрестности села.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен в изолятор временного содержания, сообщает амурское управление МВД.