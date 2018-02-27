Мать погибшего в Приамурье солдата: меня обманули, я хоронила сына за свой счет

Мама погибшего в Амурской области военнослужащего Евгения Кувайцева не верит в версию о самоубийстве сына. Более того, она утверждает, что ей показывали две разные предсмертные записки, якобы написанные Евгением. Об этом Елена Терентьева рассказала в программе «Простые вопросы».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 26 января 2018 года военнослужащего Евгения Кувайцева нашли с огнестрельным ранением головы. Он скончался, не выходя из комы, 19 февраля. При нем нашли предсмертную записку, экспертиза подтвердила, что ее написал сам Кувайцев. Поэтому официальной версией было признано самоубийство. Однако мать погибшего с этим не согласна.

Елена Терентьева рассказала, что ее сын очень хотел служить в армии, причем его тянуло на службу в горячих точках.

«Когда он начал службу, я узнавала про эту воинскую часть, в Интернете смотрела, сразу выпала информация, где военных расстреляли. Еще до присяги он мне рассказывал о том, что у них в части был межнациональный конфликт. По его словам, они потом подружились, и всё было нормально. Но я допускаю, что он просто меня успокаивал», – рассказала Елена Алексеевна.

Последний раз она с сыном общалась 20 января. По ее словам, раньше Евгений всегда говорил бодро, весело, а в тот раз у него был грустный голос. Говорил, что соскучился. А 26 января в семь часов утра ей позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился командиром батальона и сказал, что сын находится в больнице с травмой головы средней степени. Идет разбирательство.

Женщина пыталась связаться с частью, звонила на номер сына. Только спустя какое-то время ей позвонили из руководства части и пояснили, что Евгений находится в больнице с огнестрельным ранением, что это самострел и что сын оставил предсмертную записку.

«Я изначально не поверила в записку. У меня сын писал безграмотно, мог три ошибки в слове сделать. Обороты речи тоже не его», – заявила мама.

Елена Терентьева рассказала, что ей показывали две разные записки. Изначально ей дали прочитать первую, без ошибок. «Я ее внимательно изучила, каждое слово. Сожалею о том, что не сфотографировала ее. Я так и сказала, что это не его записка. После экспертизы мне снова давали бумагу – и это была уже совершенно другая записка. После слова "привет" там не было восклицательного знака, появились ошибки», – сказала она.

В самоубийство сына Елена Алексеевна не верит. Она считает, что, если бы у него было оружие и боевые патроны, он бы выстрелил в обидчиков, а не в себя.

Также она рассказала, что военные ее обманули, пообещав помощь в похоронах. «Обещали всё за их счет. Всё вплоть до вскопки могилы. А привезли даже не в гробу, а в цинковом ящике, не выделили сопровождающих. Хоронила сына за свой счет».

Елена Терентьева заказала независимую судебно-медицинскую экспертизу, которая должна ответить на ряд вопросов. Например, с какого расстояния произведен выстрел в ее сына. Она надеется, что результаты этой экспертизы прояснят картину.

Увидеть интервью с Еленой Терентьевой можно в эфире благовещенской телекомпании «Альфа-канал» (ТНТ) во вторник, 27 февраля, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».