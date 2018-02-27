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Мать погибшего в Приамурье солдата: меня обманули, я хоронила сына за свой счет

Мать погибшего в Приамурье солдата: меня обманули, я хоронила сына за свой счет

Мама погибшего в Амурской области военнослужащего Евгения Кувайцева не верит в версию о самоубийстве сына. Более того, она утверждает, что ей показывали две разные предсмертные записки, якобы написанные Евгением. Об этом Елена Терентьева рассказала в программе «Простые вопросы».

Как сообщало ИА «Амур.инфо», 26 января 2018 года военнослужащего Евгения Кувайцева нашли с огнестрельным ранением головы. Он скончался, не выходя из комы, 19 февраля. При нем нашли предсмертную записку, экспертиза подтвердила, что ее написал сам Кувайцев. Поэтому официальной версией было признано самоубийство. Однако мать погибшего с этим не согласна.

Елена Терентьева рассказала, что ее сын очень хотел служить в армии, причем его тянуло на службу в горячих точках.

«Когда он начал службу, я узнавала про эту воинскую часть, в Интернете смотрела, сразу выпала информация, где военных расстреляли. Еще до присяги он мне рассказывал о том, что у них в части был межнациональный конфликт. По его словам, они потом подружились, и всё было нормально. Но я допускаю, что он просто меня успокаивал», – рассказала Елена Алексеевна.

Последний раз она с сыном общалась 20 января. По ее словам, раньше Евгений всегда говорил бодро, весело, а в тот раз у него был грустный голос. Говорил, что соскучился. А 26 января в семь часов утра ей позвонили с неизвестного номера. Мужчина представился командиром батальона и сказал, что сын находится в больнице с травмой головы средней степени. Идет разбирательство.

Женщина пыталась связаться с частью, звонила на номер сына. Только спустя какое-то время ей позвонили из руководства части и пояснили, что Евгений находится в больнице с огнестрельным ранением, что это самострел и что сын оставил предсмертную записку.

«Я изначально не поверила в записку. У меня сын писал безграмотно, мог три ошибки в слове сделать. Обороты речи тоже не его», – заявила мама.

Елена Терентьева рассказала, что ей показывали две разные записки. Изначально ей дали прочитать первую, без ошибок. «Я ее внимательно изучила, каждое слово. Сожалею о том, что не сфотографировала ее. Я так и сказала, что это не его записка. После экспертизы мне снова давали бумагу – и это была уже совершенно другая записка. После слова "привет" там не было восклицательного знака, появились ошибки», – сказала она.

В самоубийство сына Елена Алексеевна не верит. Она считает, что, если бы у него было оружие и боевые патроны, он бы выстрелил в обидчиков, а не в себя.

Также она рассказала, что военные ее обманули, пообещав помощь в похоронах. «Обещали всё за их счет. Всё вплоть до вскопки могилы. А привезли даже не в гробу, а в цинковом ящике, не выделили сопровождающих. Хоронила сына за свой счет».

Елена Терентьева заказала независимую судебно-медицинскую экспертизу, которая должна ответить на ряд вопросов. Например, с какого расстояния произведен выстрел в ее сына. Она надеется, что результаты этой экспертизы прояснят картину.

Увидеть интервью с Еленой Терентьевой можно в эфире благовещенской телекомпании «Альфа-канал» (ТНТ) во вторник, 27 февраля, в 18:15 и в 20:35. Текстовая и видеоверсии будут доступны на сайте Амур.инфо в разделе «Простые вопросы».

Просмотров всего: 6759

#Белогорск #военные #криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (23) Обсудить на форуме
  • ООШШ

    ООШШ
    6 часов назад

    Сердце матери никто не обманет---такова природа!И как ни стараются военные командиры замять это дело,это очевидно,то так говорят,то по другому.Их не победишь,очень жалко бедную мать,которой никогда не скажут правду,которая бывает только одна.

  • позитивный

    позитивный
    6 часов назад

    (Всё вплоть до вскопки могилы. ) это как?

  • Allgemeine

    Allgemeine
    6 часов назад

    ООШШкоторой никогда не скажут правду,которая бывает только одна.


    Правда в том, что паренек словил бзик и решил стрельнуться. И осуществил это.

    Вот такая правда бывает настолько горькой и суровой, что большинство начинает строить теории заговора и прочие воздушные замки, лишь бы избежать ее.

  • v77

    v77
    6 часов назад

    Позитивный, это значит могилу выкопать. Уж в данных то обстоятельствах копаться в орфографии и произнесенных убитой горем матери словах не совсем логично.

  • Oldlord

    Oldlord
    6 часов назад

    ООШШ

    Сердце матери никто не обманет



    Для каждой матери её дети самые лучшие! Чего бы они не натворили.



    ---такова природа!



    По вопросу компенсации похорон, маме надо обратиться в военкомат по месту жительства.



    Вперёд деньги не дают.



    И да, на дальние расстояния покойных перевозят в цинковом, запаянном ящике.



  • ООШШ

    ООШШ
    5 часов назад

    Уважаемая Елена Алексеевна! Вот видите сколько уже вам ответов на ваши вопросы написали,и напишут ещё ,в этом я не сомневаюсь,другого вам не напишет никто...

  • NEOS

    NEOS
    5 часов назад

    Всё это весьма грустно. И - подозрительно. Вполне себе вероятно, что результат независимой экспертизы может оказаться неожиданным. Просто так не стреляются. В армии - тем более.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    4 часа назад

    Oldlord
    ООШШ

    Сердце матери никто не обманет



    Для каждой матери её дети самые лучшие! Чего бы они не натворили.



    ---такова природа!



    По вопросу компенсации похорон, маме надо обратиться в военкомат по месту жительства.



    Вперёд деньги не дают.



    И да, на дальние расстояния покойных перевозят в цинковом, запаянном ящике.





    +++++

  • paravis

    paravis
    3 часа назад

    Oldlord

    ООШШ

    Сердце матери никто не обманет



    Для каждой матери её дети самые лучшие! Чего бы они не натворили.



    ---такова природа!



    По вопросу компенсации похорон, маме надо обратиться в военкомат по месту жительства.

    Вперёд деньги не дают.

    И да, на дальние расстояния покойных перевозят в цинковом, запаянном ящике.



    Ст.11 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/dc2bd3b2fe1acf2c5d4c35af16a3566e2ae00fea/

    Военный комиссариат не относится к федеральным органам исполнительной власти, это орган местного военного управления в РФ. Ведает военной мобилизацией и учетно призывной работой

    Оплата расходов на оформление документов, необходимых для погребения умершего, перевозку умершего в морг, услуги морга; на предоставление гроба, урны, венка; на перевозку тела (останков) к месту погребения (кремации); на погребение (кремацию), изготовление и установку надгробия производится за счет средств федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых умерший (погибший) проходил военную службу (военные сборы, службу).

  • Мартин Остин

    Мартин Остин
    3 часа назад

    позитивный

    (Всё вплоть до вскопки могилы. ) это как?



    ну могилы копаются по лету с использованием техники

    на будующие

    потом песком присыпаются

    а при похоронах зимой песок выкапывается

    это она и назвала вскопкой

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    2 часа назад

    Ужасная трагедия. Матери-сил, пережить всё это и докопаться до истины.

  • SVV28

    SVV28
    2 часа назад

    ООШШ : "Сердце матери никто не обманет---такова природа!И как ни стараются военные командиры замять это дело,это очевидно,то так говорят,то по другому.Их не победишь,очень жалко бедную мать,которой никогда не скажут правду,которая бывает только одна." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Действительно, лучше матери характер её сына не может знать ни кто. Недоверие заставило мать анализировать подробности....И - обоснованно...Первое сообщения - ранение средней тяжести. Позже- мать не может дозвониться до части . Верю про две записки. Такое сейчас делается с легкостью...Даже если и самострел, то для следователей, подобные записки упрощают работу. Подозрительно "правильно" написана записка по содержанию... Да и не верится матери, что за пять дней сын устал от жизни. Вероятнее всего, правду мать не узнает. В то, что может появиться независимое заключение эксперта - не вериться.

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    SVV28

    ООШШ : "Сердце матери никто не обманет---такова природа!И как ни стараются военные командиры замять это дело,это очевидно,то так говорят,то по другому.Их не победишь,очень жалко бедную мать,которой никогда не скажут правду,которая бывает только одна." ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Действительно, лучше матери характер её сына не может знать ни кто. Недоверие заставило мать анализировать подробности....И - обоснованно...Первое сообщения - ранение средней тяжести. Позже- мать не может дозвониться до части . Верю про две записки. Такое сейчас делается с легкостью...Даже если и самострел, то для следователей, подобные записки упрощают работу. Подозрительно "правильно" написана записка по содержанию... Да и не верится матери, что за пять дней сын устал от жизни. Вероятнее всего, правду мать не узнает. В то, что может появиться независимое заключение эксперта - не вериться.



    добавить забыло

    Для себя сделала однозначный вывод: необходима смена власти. Уверена, что в такой стране как наша, нельзя быть президентом 18 лет . Это как в большой семье... если отец разбаловал старших сыновей (безобразничают, бьют младших, отбирают у них деньги), то с возмужавшими... он уже не справится (с)

  • tankist btb

    tankist btb
    1 час назад

    из обычного суицида разнесли целый триллер. хоронили за свой счет. сопровождающих не дали. брехня. гроб им не такой.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    paravis

    Oldlord

    ООШШ

    Сердце матери никто не обманет



    Для каждой матери её дети самые лучшие! Чего бы они не натворили.



    ---такова природа!



    По вопросу компенсации похорон, маме надо обратиться в военкомат по месту жительства.

    Вперёд деньги не дают.

    И да, на дальние расстояния покойных перевозят в цинковом, запаянном ящике.



    Ст.11 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8919/dc2bd3b2fe1acf2c5d4c35af16a3566e2ae00fea/

    Военный комиссариат не относится к федеральным органам исполнительной власти, это орган местного военного управления в РФ. Ведает военной мобилизацией и учетно призывной работой

    Оплата расходов на оформление документов, необходимых для погребения умершего, перевозку умершего в морг, услуги морга; на предоставление гроба, урны, венка; на перевозку тела (останков) к месту погребения (кремации); на погребение (кремацию), изготовление и установку надгробия производится за счет средств федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых умерший (погибший) проходил военную службу (военные сборы, службу).



    Т.е. за счёт МО? Верно?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Что сказать? Всем такая судьба уготовлена нынешней властью.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    OT

    Что сказать? Всем такая судьба уготовлена нынешней властью.



    При других властях военные не стрелялись и в цинковых гробах не хоронились?

  • OT

    OT
    1 час назад

    Oldlord

    OT

    Что сказать? Всем такая судьба уготовлена нынешней властью.



    При других властях военные не стрелялись и в цинковых гробах не хоронились?



    Помочь матери некому вот я о чем.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    1 час назад

    tankist btb

    из обычного суицида разнесли целый триллер. хоронили за свой счет. сопровождающих не дали. брехня. гроб им не такой.



    Ну да. Сколько этих суицидников. Что они только с собой не придумывают.

  • OT

    OT
    46 минут назад

    Рюмкин-Задунайский

    tankist btb

    из обычного суицида разнесли целый триллер. хоронили за свой счет. сопровождающих не дали. брехня. гроб им не такой.



    Ну да. Сколько этих суицидников. Что они только с собой не придумывают.



    Ну вы тоже скажете. Приятное отдохновение от мира сего эта суицидность?

    На суцид всегд среда насильно голову пихает находя слабую жертву. Вот о среде надо говорить, а вы ее и обошли да так, что она прекрасная у вас, но плохой суицидник.

  • Рюмкин-Задунайский

    Рюмкин-Задунайский
    41 минута назад

    OT

    Рюмкин-Задунайский

    tankist btb

    из обычного суицида разнесли целый триллер. хоронили за свой счет. сопровождающих не дали. брехня. гроб им не такой.



    Ну да. Сколько этих суицидников. Что они только с собой не придумывают.



    Ну вы тоже скажете. Приятное отдохновение от мира сего эта суицидность?

    На суцид всегд среда насильно голову пихает находя слабую жертву. Вот о среде надо говорить, а вы ее и обошли да так, что она прекрасная у вас, но плохой суицидник.



    Такое ощущение что читаешь перевод на али-экспресс... Одни догадки.

  • OT

    OT
    7 минут назад

    Рюмкин-Задунайский

    OT

    Рюмкин-Задунайский

    tankist btb

    из обычного суицида разнесли целый триллер. хоронили за свой счет. сопровождающих не дали. брехня. гроб им не такой.



    Ну да. Сколько этих суицидников. Что они только с собой не придумывают.



    Ну вы тоже скажете. Приятное отдохновение от мира сего эта суицидность?

    На суцид всегд среда насильно голову пихает находя слабую жертву. Вот о среде надо говорить, а вы ее и обошли да так, что она прекрасная у вас, но плохой суицидник.



    Такое ощущение что читаешь перевод на али-экспресс... Одни догадки.



    Никто не отрицает про то, что суицидов не мало было но всегда это среда над слабым реальное насилие проявляет, а она системой сложившейся создана. Что тут вам еще тут ощущаться должно кроме как факт закономерности?

  • Электрик28

    Электрик28
    2 минуты назад

    сам служил знаю если службу нести с дагами.жопа кто знает. могло быть забили парня.соболезнования матери солдата.

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