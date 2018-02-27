В Приамурье стало меньше амурчан, получающих субсидии на оплату коммунальных услуг

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Амурстат посчитал размер субсидий, выплачиваемых амурчанам на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такая мера социальной поддержки предоставляется ежегодно и зависит от доходов семьи.

В январе – декабре 2017 года в области такие субсидии получили 40,2 тысячи семей, или 12,2 % от всех семей, проживающих в регионе. За аналогичный период 2016 года эта цифра составляла 12,8 %.

Субсидии выплачиваются в том в случае, если расходы семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на это направление в совокупном доходе семьи. Расчет идет, исходя из размеров регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и размера регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг.

В январе – декабре 2017 года максимальный охват населения этой формой социальной защиты был в Райчихинске (субсидии получили 26,6 % от общего числа семей), Свободном (22,2 %), Тындинском муниципальном районе (37 %).

Среднемесячный размер субсидий на одну семью по области составил 1 925,12 рублей и уменьшился по сравнению с январем-декабрем 2016 года на 5,5 %. Максимальный размер субсидии (3 182,38 рубля) отмечался в Ромненском муниципальном районе, минимальный (1 001,88 рубль) – в Тамбовском муниципальном районе.

Наряду с субсидиями гражданам предоставляется социальная поддержка по оплате жилья и коммунальных услуг в денежной форме. В отличие от субсидий она носит постоянный характер и не зависит от уровня доходов семьи. За январь – декабрь 2017 года общая численность граждан, пользующихся социальной поддержкой и получающих ее деньгами, составила 177,4 тысячи человек (за январь – декабрь 2016 года – 184,5 тысячи человек).

Среднемесячный размер социальной поддержки на одного пользователя в целом по области за 2017 год составил 1 022,83 рубля (в 2016 году – 993,49 рубля).