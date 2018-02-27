Якутские оленеводы жалуются на волчьи стаи из Приамурья

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«Набеги волчьих стай с территории Амурской области стали для нас настоящим бедствием. Они буквально скашивают молодняк, а бороться с хищниками стало очень сложно после того, как запретили использование ядов», – рассказал Евгению Чекину глава кочевой родовой общины «Гиркис» Константин Александров.

Между тем специалисты сомневаются в «амурском» происхождении волчих стай, о которых идет речь. Более вероятны локальные перемещения зверей.

«У волков обширные участки обитания. За сутки стая может переместиться на 60 километров. Но чтобы волки шли из Амурской области табунами в Якутию – это ерунда», – отметил в беседе с ИА «Амур.инфо» замначальника управления по охране животного мира Амурской области Иван Болотский.

В управлении говорят, что сейчас ведутся работы по подсчету численности волков в Приамурье. О результатах пока говорить рано.

В конце 2017 года на волков жаловались работники космодрома Восточный. «Волки ходят вокруг стартового стола космодрома. Следы видим регулярно, след больше, чем у собаки. Видимо, где-то возле стартового стола проходят волчьи тропы», – рассказывали они тогда.