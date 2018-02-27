Спасенному из капкана краснокнижному дикому коту ампутировали лапу

По информации управления по охране животного мира и ООПТ, вначале истощенный, но не сломленный маленький хищник помощь человека принимать отказывался категорически. На своих спасителей кот шипел, пытался кинуться и укусить, поэтому из капкана его пришлось вытаскивать, накинув сверху толстое одеяло. Затем охотоведы привезли животное в Новокиевский Увал, откуда переправили в Благовещенск. Состояние редкого кота внушало опасения.

В областном центре продолжающего активно шипеть хищника показали докторам ветклиники сельхозтехникума. Помимо истощения, обезвоживания и болевого шока у него оказалась раздроблена передняя лапа. Из-за того, что попавшее в беду животное нашли не сразу, у него началась гангрена. Лапу пришлось ампутировать.

После операции кот приходит себя и обживается в теплом вольере эколого-биологического центра Благовещенска. Жить в дикой природе хищник уже не сможет, но в центре обещают создать для него все условия.

В центре уже есть самка амурского лесного кота, поэтому молодому самцу будет не скучно. Хотя о возможных котятах специалисты пока говорят осторожно.

«Кот чувствует себя неплохо, нормально ест – в основном курицу и рыбу. И уже начал лазить по дереву, установленному в вольере. Отсутствие лапы ему не слишком мешает», – рассказал замначальника отдела управления по охране животного мира Приамурья Николай Степанов.