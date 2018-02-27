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Спасенному из капкана краснокнижному дикому коту ампутировали лапу

Спасенному из капкана краснокнижному дикому коту ампутировали лапу

Лесной кот, попавший в капкан браконьера в Мазановском районе, оказался краснокнижным. Животное нашли егерь и охотовед Мазановского охотпромхоза во время проведения маршрутных учетов. Редкому зверю пришлось ампутировать лапу – она была раздроблена, началась гангрена.

По информации управления по охране животного мира и ООПТ, вначале истощенный, но не сломленный маленький хищник помощь человека принимать отказывался категорически. На своих спасителей кот шипел, пытался кинуться и укусить, поэтому из капкана его пришлось вытаскивать, накинув сверху толстое одеяло. Затем охотоведы привезли животное в Новокиевский Увал, откуда переправили в Благовещенск. Состояние редкого кота внушало опасения.

В областном центре продолжающего активно шипеть хищника показали докторам ветклиники сельхозтехникума. Помимо истощения, обезвоживания и болевого шока у него оказалась раздроблена передняя лапа. Из-за того, что попавшее в беду животное нашли не сразу, у него началась гангрена. Лапу пришлось ампутировать.

После операции кот приходит себя и обживается в теплом вольере эколого-биологического центра Благовещенска. Жить в дикой природе хищник уже не сможет, но в центре обещают создать для него все условия.

В центре уже есть самка амурского лесного кота, поэтому молодому самцу будет не скучно. Хотя о возможных котятах специалисты пока говорят осторожно.

«Кот чувствует себя неплохо, нормально ест – в основном курицу и рыбу. И уже начал лазить по дереву, установленному в вольере. Отсутствие лапы ему не слишком мешает», – рассказал замначальника отдела управления по охране животного мира Приамурья Николай Степанов.

Просмотров всего: 1376

#животные #жизнь #происшествия

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Комментарии
Показать все (16) Обсудить на форуме
  • ну вот

    ну вот
    7 часов назад

    молодец котейка, ну

  • Lady G

    Lady G
    7 часов назад

    бедный ребёнок

  • кирюша

    кирюша
    7 часов назад

    будут котятки

  • Belka_89

    Belka_89
    7 часов назад

    жалко котейку

  • Olivyeva

    Olivyeva
    6 часов назад

    Не кормите этого кота рыбой!

    Его рацион - мясо.

    На рыбе заработает мочекаменную, и хана котейке тогда.

  • Belka_89

    Belka_89
    5 часов назад

    Olivyeva так ведь все своих домашних котов кормят рыбой, разве это действительно плохо?

  • Di

    Di
    4 часа назад

    Он ловит рыбу в дикой природе. С морской рыбой надо осторожно, а речную иногда можно.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    DiОн ловит рыбу в дикой природе. С морской рыбой надо осторожно, а речную иногда можно.


    Речная рыба на Дальнем Востоке поголовно заражена колонорхами.Зачем травить такой рыбой печень коту?Нигде не встречала, что Дальневосточный Лесной Кот ловит рыбу.Его пища мелкие млекопитающие,земноводные и птицы.Так что кормите кота Мясом.Чтоб жил кот долго и счастливо.

  • Olivyeva

    Olivyeva
    3 часа назад

    Belka_89Olivyeva так ведь все своих домашних котов кормят рыбой, разве это действительно плохо?


    Спросите у Ветеринарных клиник,

    сколько и в каком состоянии к ним попадает котиков,

    которых "заботливые хозяева" пичкали рыбой.

    И скольких удаётся ветеринарам спасти и вылечить

    от мочекаменной болезни.

    Мои котики едят корма холлистики,

    безрыбные.

    Гугл вам расскажет больше.

  • foxik62

    foxik62
    3 часа назад

    Невесту теперь ему нужно. Краснокнижный. А так потомства не будет

  • foxik62

    foxik62
    3 часа назад

    Сорри. Не дочитал до конца.

  • Di

    Di
    3 часа назад

    Ну вообще-то это подвид бенгальской водоплавающей кошки. Он в поймах рек живёт, хорошо плавает. Да, большая часть рациона составляет мясо, но и рыба тоже.



    В годы низкой численности мышевидных грызунов роль птиц в питании этого хищника возрастает. Главная добыча кота зимой - рябчики и зайцы. Он охотно ест отнерестовавшую рыбу, которую ловит и подбирает по берегам рек, зимой добывает рыбу в полыньях и незамерзающих ручьях. На телят косуль, пятнистых оленей, горалов и других копытных кот нападает крайне редко и то лишь в первые дни после их рождения, когда самка далеко от них уходит. В годы, обильные кормами, кот сильно жиреет, в периоды же низкой численности мышевидных грызуной, в особенности зимой, добывали очень худых, у которых желудок был пустой или наполнен древесной трухой и древесными грибами, что указывает на жестокую голодовку зверей (Г. Ф. Бромлей).

    http://mur-r.ru/books/item/f00/s00/z0000018/st018.shtml



    Я бы больше на счёт курятины волновалась. Не известно какие в ней антибиотики содержатся и как они на кота повлияют.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    3 часа назад

    Удачи котейке!

  • Семен Васильевич А.

    Семен Васильевич А.
    2 часа назад

    Olivyeva

    DiОн ловит рыбу в дикой природе. С морской рыбой надо осторожно, а речную иногда можно.


    Речная рыба на Дальнем Востоке

    поголовно заражена колонорхами.

    Зачем травить такой рыбой печень коту?

    Нигде не встречала, что Дальневосточный Лесной Кот

    ловит рыбу.

    Его пища мелкие млекопитающие,

    земноводные и птицы.

    Так что кормите кота Мясом.

    Чтоб жил кот долго и счастливо.



    можно и рыбку давать,но редко,причем вареную!

  • Olivyeva

    Olivyeva
    2 часа назад

    DiНу вообще-то это подвид бенгальской водоплавающей кошки. Он в поймах рек живёт, хорошо плавает. Да, большая часть рациона составляет мясо, но и рыба тоже.



    В годы низкой численности мышевидных грызунов роль птиц в питании этого хищника возрастает. Главная добыча кота зимой - рябчики и зайцы. Он охотно ест отнерестовавшую рыбу, которую ловит и подбирает по берегам рек, зимой добывает рыбу в полыньях и незамерзающих ручьях. На телят косуль, пятнистых оленей, горалов и других копытных кот нападает крайне редко и то лишь в первые дни после их рождения, когда самка далеко от них уходит. В годы, обильные кормами, кот сильно жиреет, в периоды же низкой численности мышевидных грызуной, в особенности зимой, добывали очень худых, у которых желудок был пустой или наполнен древесной трухой и древесными грибами, что указывает на жестокую голодовку зверей (Г. Ф. Бромлей).

    http://mur-r.ru/books/item/f00/s00/z0000018/st018.shtml



    Я бы больше на счёт курятины волновалась. Не известно какие в ней антибиотики содержатся и как они на кота повлияют.


    Это точно.

    Курятина с антибиотиками - сущий яд для дикого кота.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Olivyeva

    Belka_89

    Olivyeva так ведь все своих домашних котов кормят рыбой, разве это действительно плохо?



    Спросите у Ветеринарных клиник,

    сколько и в каком состоянии к ним попадает котиков,

    которых "заботливые хозяева" пичкали рыбой.

    И скольких удаётся ветеринарам спасти и вылечить

    от мочекаменной болезни.


    Я свою Кошу с детства кормлю сырой рыбой.

    Мойвой, корюшкой... Реже ей перепадают и другие вкусняшки - говядинка, курица, мясные деликатесы, сыры, молоко...

    И ничего, не жалуется. Живёт и здравствует!

    И до неё жила у меня кошка 14 лет на таком же рационе.



    Мои котики едят корма холлистики,

    безрыбные.


    И не надо тут дешёвой рекламы!



    Гугл вам расскажет больше.



    Гугл может ТАКОЕ рассказать!!! О_О

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