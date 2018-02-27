В Благовещенске будет преподавать балет специалист из Санкт-Петербурга
В Благовещенск прилетела питерская балерина София Голебцова. Девушка будет жить в столице Приамурья и преподавать в местной школе русского балета, открывшейся в 2017 году.
Как рассказали ИА «Амур.инфо» в школе, София Голебцова станет в ней вторым педагогом. Первый преподаватель приехала в Благовещенск из Новосибирска.
«София прилетела специально по нашему приглашению, потому что мы планируем на декабрь постановку по мотивам "Лебединого озера". И нам нужен был второй педагог, балетмейстер», – рассказала представитель балетной школы.
Премьерный показ постановки планируют организовать в Общественно-культурном центре.
София Голебцова обучалась в Академии русского балета имени Вагановой, окончила Венгерскую академию балета в Будапеште. С 2012 по 2013 год работала в московской труппе Moscowcityballet. С 2013 по 2014 годы стажировалась в Швеции, давала мастер-класс в Стокгольме. В активе девушки гастрольные туры по миру.
София является директором балетного шоу Diamondballetshow.ru и балетного лагеря в Испании.
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