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27февраля
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сегодня, 13:46 0

В Благовещенске будет преподавать балет специалист из Санкт-Петербурга

В Благовещенске будет преподавать балет специалист из Санкт-Петербурга
Фото: elle.ua

В Благовещенск прилетела питерская балерина София Голебцова. Девушка будет жить в столице Приамурья и преподавать в местной школе русского балета, открывшейся в 2017 году.

Как рассказали ИА «Амур.инфо» в школе, София Голебцова станет в ней вторым педагогом. Первый преподаватель приехала в Благовещенск из Новосибирска.

«София прилетела специально по нашему приглашению, потому что мы планируем на декабрь постановку по мотивам "Лебединого озера". И нам нужен был второй педагог, балетмейстер», – рассказала представитель балетной школы.

Премьерный показ постановки планируют организовать в Общественно-культурном центре.

София Голебцова обучалась в Академии русского балета имени Вагановой, окончила Венгерскую академию балета в Будапеште. С 2012 по 2013 год работала в московской труппе Moscowcityballet. С 2013 по 2014 годы стажировалась в Швеции, давала мастер-класс в Стокгольме. В активе девушки гастрольные туры по миру.

София является директором балетного шоу Diamondballetshow.ru и балетного лагеря в Испании.

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#культура

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