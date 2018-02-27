В Приамурье в самом разгаре подготовка к посевной

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В Амурской области полным ходом идет активная подготовка к посевной кампании. В частности, проводится ремонт техники и сельхозорудий, завоз минеральных удобрений. Сотрудники научных учреждений по графику объезжают сельхозпредприятия.

Подготовка к новой посевной кампании стартовала сразу по завершении уборочной, рассказали в амурском минсельхозе. Еще с осени 2017 года хозяйства приступили к ремонту техники, и начали поступать первые минеральные удобрения. Сейчас подготовка вошла в активную фазу.

«Прежде всего, готовится техника – ремонт сейчас в самом разгаре. Идет завоз минеральных удобрений под посевную. Вот уже сегодня в АО "Луч" Ивановского района приступили к внесению минеральных удобрений под многолетние травы. Агрофирма "Партизан" Тамбовского района начала сегодня готовить очистку семян зерновых культур под посев 2018 года.

Научные учреждения проводят выездные семинары по районам области, у научных сотрудников ВНИИ сои 9 докладов по различным темам. Россельхозцентр тоже накануне провел практически по всем районам семинары по защите сои от вредителей, болезней и сорняков», – рассказал Александр Седых, начальник управления растениеводства и земледелия амурского минсельхоза.

21 марта в актовом зале минсельхоза пройдет традиционное областное агрономическое совещание по особенностям возделывания полевых культур в условиях посевной 2018 года. На этом ежегодном мероприятии, в котором принимают участие представители хозяйств, подводят итоги предыдущего года, ставят задачи на год текущий.

«По этому году оцениваем готовность к посевной как неплохую: полностью мы обеспечены семенами зерновых культур и сои. Единственное, что нам не удалось: из-за осенних обильных осадков не удалось в полном объеме подготовить землю под посев 2018 года в связи с переувлажнением почвы. Вот это может наложить какие-то определенные трудности в проведении весенних полевых работ. А так считаем, что должны провести посевную в намеченные сроки», – пояснил Александр Седых.

В третьей декаде апреля планируется начать посев первой зерновой культуры – ячменя, затем придет черед пшеницы, овса, сои. Царицу амурских полей традиционно начинают сеять в первой декаде мая. В южных районах посевная обычно начинается на неделю раньше.

Посевные площади в Приамурье сохранятся в пределах уровня прошлого года. Засеять планируется 1 миллион 210 тысяч гектаров. Из них около 950 тысяч засеют соей.